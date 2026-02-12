Orbán: Ak chce Únia posilniť svoju konkurencieschopnosť, nesmie míňať peniaze na Ukrajinu

Nacionalistický predseda maďarskej vlády, považovaný za najbližšieho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina v EÚ, dlhodobo spochybňuje podporu Únie pre Ukrajinu.
Európa by mala prestať posielať peniaze Ukrajine, ak to myslí vážne s posilňovaním vlastnej ekonomiky, vyhlásil vo štvrtok pred rokovaním lídrovEurópskej únie (EÚ)maďarský premiérViktor Orbán.

„Neposielajte svoje peniaze niekomu inému, ak ich potrebujete na vlastnú konkurencieschopnosť, takže neposielajte peniaze Ukrajine,“ povedal Orbán novinárom. Nacionalistický predseda vlády, považovaný za najbližšieho spojenca ruského prezidentaVladimira Putina v EÚ, dlhodobo spochybňuje podporu Únie pre Ukrajinu.

Podľa oficiálnych údajov poskytli EÚ a jej členské štáty od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 do konca roka 2025 Ukrajine približne 177 miliárd eur vo vojenskej, ekonomickej a politickej pomoci. Okrem toho Únia tento týždeň schválila úver vo výške 90 miliárd eur, ktorý má Kyjevu pomôcť počas nasledujúcich dvoch rokov. EÚ má spoločný HDP takmer 18 biliónov eur.

Maďarsko je v otázke Ukrajiny dlhodobo problémovým partnerom. Hoci Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ krátko po začiatku invázie, rokovania sa nemohli posunúť pre Orbánove veto. Na rozdiel od väčšiny európskych krajín Maďarsko tiež neobmedzilo svoju energetickú závislosť od Ruska.

