Lídri EÚ sľubujú razantné kroky na podporu ekonomiky, čelia tlaku Číny aj Spojených štátov

Lídri Európskej únie (EÚ) prisľúbili vo štvrtok odvážne kroky na posilnenie európskej ekonomiky, ktorá čelí rastúcemu tlaku zo strany Číny aj Spojených štátov. Na neformálnom stretnutí v Belgicku sa snažili preklenúť rozdiely v názoroch na ďalší hospodársky smer bloku.
Únia dlhodobo bojuje so slabším rastom a zaostáva za najväčšími svetovými ekonomikami. Situáciu navyše zhoršujú geopolitické otrasy, silnejšia globálna konkurencia a obchodné napätie. Hoci sa lídri zhodujú, že európske hospodárstvo potrebuje nový impulz, na konkrétnych riešeniach nepanuje jednota.
Verejný rozchod
Francúzsko a Nemecko sa verejne rozchádzajú najmä v otázke podpory domácich firiem a spoločného zadlžovania. Paríž presadzuje zvýhodňovanie európskych podnikov a väčšie spoločné investície financované dlhom, zatiaľ čo časť štátov varuje pred protekcionizmom.
„Zdieľame pocit naliehavosti, že naša Európa musí konať veľmi rozhodne,“ povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron s tým, že blok čelí „veľmi silnému tlaku“, vrátane neférovej konkurencie z Číny a ciel zo strany USA.
Treba zrýchliť reformy
Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil potrebu zrýchlenia reforiem. „Chceme, aby bola Európska únia rýchlejšia a lepšia,“ uviedol a dodal, že s Macronom sú vo väčšine otázok zajedno. Zároveň však upozornil, že preferovanie európskych výrobkov by malo byť až „krajným riešením“.
Práve návrh „kupovať európske“ sa očakáva ako jeden z najspornejších bodov rokovaní, keďže krajiny ako Švédsko či Holandsko, ktoré podporujú voľný obchod, varujú pred odklonom od otvoreného trhu.