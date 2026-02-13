Európa musí budovať obranu, aj keď tu Trump už nebude. Obnoviť dôveru k USA potrvá dlho, vraví Newsom

Kalifornský guvernér a Trumpov kritik zdôraznil, že nechce, aby sa Európa „obracala na zvyšok sveta a otočila sa chrbtom Spojeným štátom“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Gavin Newsom
Kalifornský guvernér Gavin Newsom. Foto: Archívne, SITA/AP
Európski spojenci USA budú musieť aj naďalej preberať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu, a to aj v prípade, že prezidentom nebude Donald Trump, uviedol v piatok kalifornský guvernér Gavin Newsom.

„Myslím si, že je to trvalé a v skutočnosti zdravé,“ povedal Newsom agentúre AFP počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Kalifornský guvernér a Trumpov dlhoročný ostrý kritik je často označovaný za možného demokratického kandidáta v prezidentských voľbách v roku 2028. Podľa neho je väčšia obranná samostatnosť Európy v jej vlastnom záujme, ale aj v záujme Spojených štátov.

Zvyšovanie obranných rozpočtov

Pod tlakom Trumpovej administratívy európske štáty v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) výrazne zvyšujú svoje obranné rozpočty zo strachu, že Rusko by mohlo rozšíriť agresiu aj na ich územie.

Washington zároveň požaduje, aby Európa prevzala vedenie v konvenčnej obrane kontinentu po desaťročiach spoliehania sa na americké vojenské sily.

Obnovenie dôvery si vyžiada čas

Newsom zdôraznil, že nechce, aby sa Európa „obracala na zvyšok sveta a otočila sa chrbtom Spojeným štátom“, pričom spomenul nedávne obchodné dohodyEurópskej únie (EÚ) s krajinami Južnej Ameriky a Indiou.

„Obnovenie dôvery si vyžiada čas,“ povedal. „Budeme musieť prejaviť odhodlanie a záväzok obnoviť aliancie a to, čo tento prezident v reálnom čase ničí. Som však presvedčený, že je to dosiahnuteľné a aj sa to stane.“

