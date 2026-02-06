Kaliňákovo ministerstvo považuje rozhodnutie prokurátora Remetu za nedostatočné, podá podnet na preskúmanie jeho postupu – VIDEO

Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta je v konflikte záujmov, pretože bol v roku 2020 kandidátom na generálneho prokurátora hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (dnešné Hnutie Slovensko). Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) sa mal vylúčiť z konania v súvislosti s darovaním vojenskej techniky na Ukrajinu.
Odmietnutie trestného oznámenia
Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher pripomenul, že Remeta komunikoval odmietnutie trestného oznámenia v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 a systémom protivzdušnej obrany KUB.
V kauze darovania vojenskej techniky Ukrajine tri trestné konania skončili bez obvinenia, štvrté je ešte „živé“
„Ak by bol pán prokurátor členom politickej strany Demokrati, nesprával by sa inak, pretože odmietol akékoľvek kvalifikované odôvodnenie zo strany ministerstva obrany, Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a rovnako aj Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK), ktorá vypracovala právnu analýzu na základe požiadavky Európskej komisie 27. februára 2023, a teda 18 dní pred tým, ako bola odovzdaná vojenská technika na Ukrajinu,“ povedal Melicher s tým, že odmietnutie kvalifikovaných podaní v tak závažnej veci, ako je zbavenie sa „aktívnej vojenskej techniky“ bývalou vládou, vysiela signál, že rozdávanie štátneho majetku je v poriadku, že je to beztrestné a dokonca aj správne.
Hodnota darovaného majetku
„Neviem, či je toto presne to, čo chcel prokurátor svojím rozhodnutím docieliť, ale aktívne sa mu darí znižovať dôveru občanov v právny štát a fungovanie inštitúcií,“ vyhlásil Melicher, podľa ktorého sa Krajská prokuratúra v Bratislave opiera vo svojom stanovisku o nezmyselné tvrdenia, ktoré sú dokonca v protichodné. Ako prvé vypichol tvrdenie prokurátora, že darovaný majetok už nemal pre SR žiadnu hodnotu.
Fico prišiel po tlačovke Remetu s jasným záverom: Prokuratúra vstúpila do politického boja na strane opozície – VIDEO
„Samotné MiG-y a systém KUB mali hodnotu v tom čase približne pol miliardy eur. Túto hodnotu nakoniec potvrdila aj EÚ, ktorá nám cez Európsky mierový nastroj potvrdila refundáciu približne 46 percent z tejto celkovej sumy. Znamená, že bola to práve EÚ, ktorá povedala, že vojenský majetok, i keď síce starší, mal hodnotu viac ako pol miliardy eur. Vyjadrenie prokurátora, ktorý hovorí, že tento majetok nemal žiadnu hodnotu, je scestné,“ zdôraznil Melicher s tým, že na hodnotu techniky sa navyše môžeme pozerať aj cez prizmu jej užitočnosti.
Aj staršia technika by bola podľa neho využiteľná v čase krízy, čo jej hodnotu zvyšuje. Na hodnote jej podľa jeho slov pridal aj konflikt na Ukrajine, v ktorom obe strany konfliktu používajú ruskú techniku.
Správa štátneho majetku
Melicher ďalej reagoval na tvrdenie prokurátora o tom, že vláda nie je správcom majetku štátu, a preto neporušila povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zákona. Toto tvrdenie je podľa Melichera rovnako absurdné, pretože vláda je vrcholným orgánom výkonnej moci, ktorá sa skladá z premiéra, podpredsedov a ministrov.
Ukrajinská ambasáda na Slovensku kritizuje na slová Melichera, ide o preberanie ruskej propagandy
„Na základe zákona o Ozbrojených silách SR je správcom majetku ministerstvo obrany. A minister obrany je štatutár, ktorý o tomto majetku rozhoduje,“ upozornil Melicher. Ak prokuratúra hovorí, že vláda nie je správcom majetku, tak podľa Melichera nemala právo túto techniku darovať do zahraničia.
Medzinárodná zmluva vládnej povahy
„Veľmi dôležitý bod, na ktorý sa treba upriamiť, je to, či dohoda vlády SR s kabinetom ministrov Ukrajiny má byť medzinárodnou zmluvou vládnej povahy, pričom nie je zásadnou otázkou zahraničnej politiky alebo zmluvou vojenskej povahy tak, ako to tvrdí prokurátor,“ doplnil Melicher, podľa ktorého si prokurátor nekriticky osvojil obsah účelových stanovísk ministerstva zahraničných vecí zo 16. marca 2023, podľa ktorých má byť dohoda medzinárodnou zmluvou vládnej povahy, a že podlieha schváleniu iba vládou SR, a posudzovaná otázka darovania hnuteľného majetku nie je zásadnou otázkou zahraničnej politiky.
Kaliňák sa zastal svojho štátneho tajomníka Melichera, podľa neho za Janukovyča bola Ukrajina bez problémov
„Ani v tomto prípade prokurátor nehovorí pravdu, pretože dohoda je aj na základe analýzy Právnickej fakulty UK medzinárodnou zmluvou vojenskej povahy, a preto sa pred jej ratifikáciou vyžaduje súhlas parlamentu a podpis prezidenta,“ dodal Melicher a zdôraznil, že dohoda je rozhodnutím o zásadnej otázke vnútornej a zahraničnej politiky, ktorú dočasne poverená vláda SR nemohla prijať.
Podnet na preskúmanie postupu vyšetrovania
Prokurátor podľa štátneho tajomníka absolútne odignoroval kvalifikované výhrady ministerstva obrany či iných inštitúcií. „Musím povedať, že celý proces priebehu zbierania informácií zo strany vyšetrovateľa a prokurátora sa niesol vo veľmi zvláštnych okolnostiach. Pri prvom výsluchu na polícii, keď som dokladal písomné dôkazy, sa ma vyšetrovateľ opýtal, čo znamená skratka PVO, a teda protivzdušná ochrana. Pýtal sa ma či sa meno exministra obrany píše Nagy alebo Naď. To už napovedá, kam od začiatku celého prípadu smerovala jeho cesta a kde mal tento prípad skončiť, čo včera potvrdil prokurátor tým, že tri zo štyroch trestných oznámení skončilo odmietnutím,“ dodal Melicher a informoval, že tu ministerstvo obrany nekončí.
Prokuratúra nenesie zodpovednosť za nečinnosť polície, tvrdí Žilinka
Rozhodnutie prokurátora považuje rezort obrany za nedostatočné a plné protichodných tvrdení. Ministerstvo tak podá podnet na preskúmanie postupu vyšetrovateľa aj prokurátora.
Dvadsaťtri pripomienok
„Včera bol naozaj smutný deň pre právny štát. Krajská prokurátora z princípu, že bola politickým nominantom OĽaNO, sa mala vylúčiť z takéhoto konania,“ vyhlásil Kaliňák s tým, že ak raz o nominantoch OĽaNO rozhoduje nominant OĽaNO, nejestvuje tu žiadna objektivita.
„A že to neprekáža Generálnej prokuratúre SR ma zaráža, pretože je na takéto politické veci vždy citlivá,“ dodal minister. Súčasne upozornil, že MiG-y aj S-300 boli v aktívnej službe a žiadna iná krajina nedarovala techniku z aktívnej služby.
Ak Žilinka kritizuje stav Slovenska v boji proti korupcii, tak kritizuje sám seba, tvrdí Kaliňák
„Bude podnet na preskúmanie postupu na Generálnu prokuratúru SR, aby mohla zvážiť všetky detaily. Neakceptujeme, že 23 pripomienok je vybavených dvoma stranami,“ zdôraznil Kaliňák.
Predpovede ďalšieho vývoja
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) verí, že v ďalšom konaní už dôjde k súdnosti a budú posúdené všetky veci. Gašpar je presvedčený, že bývalá vláda darovala vojenskú techniku Ukrajine na základe klamstva exministra Naďa. Toto tvrdenie podporil videami, v ktorých o klamstvách o protivzdušnej obrane zo strany Naďa verejne hovoril Igor Matovič a Richard Sulík.
Liberáli kritizujú prezidenta za ignorovanie zneužívania SIS, disciplinárku voči Gašparovi pokladajú len za formálne gesto – VIDEO
Na základe rozhodnutia krajskej prokuratúry Gašpar predpovedá, že rovnako to dopadne aj v prípade COVIDu, keď sa občania dozvedia, že je všetko v poriadku a že nikomu nevznikla žiadna škoda. Poslanec Richard Glück (Smer-SD) zároveň informoval o zvolaní mimoriadneho výboru pre obranu a bezpečnosť. Pozvať chcú Generálneho prokurátora Maroša Žilinku aj prokurátora Remetu.