Ukrajinská ambasáda na Slovensku kritizuje na slová Melichera, ide o preberanie ruskej propagandy

Podľa štátneho tajomníka rezortu obrany by Ukrajina mala mať hranice ako spred roka 2014, ale ovládať by ju malo Rusko.
NR SR: Ustanovujúca schôdza parlamentu
Poslanec parlamentu za stranu Smer - SSD Igor Melicher skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 25. október 2023. Foto: archívne, SITA/Diana Černak.
Vyhlásenia štátneho tajomníka ministerstva obranyIgora Melichera (Smer-SD) o tom, že Ukrajina by mala byť pod ruským vplyvom, nie sú ničím iným ako opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou s faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrého susedstva a partnerstva medzi štátmi. To sa odrazilo aj počas posledného, tretieho kola ukrajinsko-slovenských medzivládnych rokovaní v Košiciach. Vo vyhlásení to skonštatovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.

„Ukrajinská strana si váži pomoc poskytnutú Ukrajine a jej občanom od prvých dní vojny, avšak vyzýva slovenskú stranu, aby bola dôsledná vo svojich vyhláseniach o podpore európskej budúcnosti Ukrajiny, nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti nášho štátu,“ zdôraznila ambasáda. Doplnila, že iba rešpektovaním vedomého rozhodnutia druhého a nazývaním vecí pravými menami, konkrétne agresora – agresorom a obeť – obeťou, je možné čo najskôr ukončiť túto nezmyselnú vojnu a dosiahnuť spravodlivý, komplexný a trvalý mier.

Podľa štátneho tajomníka rezortu obrany by Ukrajina mala mať hranice ako spred roka 2014, ale ovládať by ju malo Rusko. Slovensko by potom malo prístup k lacným energiám a získavali by sme tranzitné poplatky, povedal Melicher na pôde televízie Markíza.

