Ukrajinská ambasáda na Slovensku kritizuje na slová Melichera, ide o preberanie ruskej propagandy

Vyhlásenia štátneho tajomníka ministerstva obranyIgora Melichera (Smer-SD) o tom, že Ukrajina by mala byť pod ruským vplyvom, nie sú ničím iným ako opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou s faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrého susedstva a partnerstva medzi štátmi. To sa odrazilo aj počas posledného, tretieho kola ukrajinsko-slovenských medzivládnych rokovaní v Košiciach. Vo vyhlásení to skonštatovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.
Opozícia žiada odvolanie Melichera za výroky o Ukrajine, podľa Jakaba je hanbou a bezpečnostným rizikom Slovenska – VIDEO
„Ukrajinská strana si váži pomoc poskytnutú Ukrajine a jej občanom od prvých dní vojny, avšak vyzýva slovenskú stranu, aby bola dôsledná vo svojich vyhláseniach o podpore európskej budúcnosti Ukrajiny, nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti nášho štátu,“ zdôraznila ambasáda. Doplnila, že iba rešpektovaním vedomého rozhodnutia druhého a nazývaním vecí pravými menami, konkrétne agresora – agresorom a obeť – obeťou, je možné čo najskôr ukončiť túto nezmyselnú vojnu a dosiahnuť spravodlivý, komplexný a trvalý mier.
Strašenie treťou svetovou vojnou nahráva Putinovi. Je to ruský naratív útočiaci na najväčšie obavy Európanov, tvrdí odborníčka na obranu
Podľa štátneho tajomníka rezortu obrany by Ukrajina mala mať hranice ako spred roka 2014, ale ovládať by ju malo Rusko. Slovensko by potom malo prístup k lacným energiám a získavali by sme tranzitné poplatky, povedal Melicher na pôde televízie Markíza.