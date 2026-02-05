Bratislavská prokuratúra začala trestné konanie pre aktivity proruskej skupiny Brat za brata

Brat za Brata teda podľa SaS pôsobí ako organizovaná skupina so snahou zasahovať do bezpečnostného systému štátu.
Pre aktivity proruskej skupiny Brat za brata sa vedie trestné konanie, ktoré dozoruje prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave. Pre média to vo štvrtok potvrdil bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.

„V úvode bol určitý problém pri určení miestnej príslušnosti, keďže tá skupina má sídlo na východnom Slovensku, ale tie aktivity sú v rámci celého Slovenska,“ povedal Remeta s tým, že keďže aktivity skupiny vyšli najavo aj v Bratislavskom kraji, dozoru sa ujala bratislavská prokuratúra. „Nie je možné pre hrozbu zmarenia trestného konania špecifikovať bližšie vykonané úkony, respektíve stav konania, ale vo veci sa intenzívne koná,“ doplnil Remeta.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ešte na jeseň 2025 upozornila, že občianske združenie Brat za Brata predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť Slovenskej republiky. V tejto súvislosti podali liberáli trestné oznámenie pre podozrenie, že skupina vytvára partizánske bunky a tiež, že si vytvára paralelnú informačnú službu. Brat za Brata teda podľa SaS pôsobí ako organizovaná skupina so snahou zasahovať do bezpečnostného systému štátu.

