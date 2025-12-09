Kádár zo skupiny sátorovcov si nakoniec odpyká 20-ročný trest, súd zamietol odvolanie prokurátora

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil trest 20 rokov väzenia pre člena zločineckej skupiny sátorovcovKristiána Kádára. Zamietol tak odvolanie prokurátora, ktorý pre neho požadoval trest 22 rokov. Špecializovaný trestný súd odsúdil Kádára v roku 2019 na trest 25 rokov väzenia, pričom Najvyšší súd SR mu následne pridal aj trest prepadnutia majetku.
Bol totiž uznaný za vinného za členstvo v zločineckej skupine a účasti na troch vraždách. Odsúdený, ktorý býva niekedy označovaný aj za „dvojku“ skupiny, však uspel s návrhom na povolenie obnovy konania a následne mu ŠTS v auguste tohto roku uložil nový trest 20 rokov väzenia. Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné.
Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Šéfa skupiny Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zomreli pri streľbe v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 ľudí.