Najvyšší súd prejedná odvolanie prokurátora vo veci Kádára zo skupiny sátorovcov

Najvyšší súd SR vytýčil na utorok 9. decembra verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o odvolaní prokurátora vo veci odsúdeného príslušníka zločineckej skupiny sátorovcov Kristiána Kádára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Súd znížil trest odsúdenému Kádárovi zo skupiny sátorovcov, priklonil sa k návrhu obhajoby
Kádára odsúdil Špecializovaný trestný súd v roku 2019 na trest 25 rokov väzenia, pričom Najvyšší súd SR mu následne pridal aj trest prepadnutia majetku. Odsúdený však uspel s návrhom na povolenie obnovy konania a následne mu ŠTS v auguste tohto roku uložil nový trest 20 rokov väzenia.
Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo členovia gangu opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zomreli pri streľbe v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 obetí.