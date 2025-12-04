Prokurátor navrhol obžalovaným v kauze Mýtnik tresty, v troch prípadoch nepodmienečné

Pre oligarchu Jozefa Brhela staršieho a jeho syna Jozefa navrhuje prokurátor v kauze Mýtnik trest v dolnej polovici sadzby, pričom v prípade trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, z ktorého sú obžalovaní, je trestná sadzba od troch do 10 rokov väzenia.
Informoval o tom Denník N s tým, že rovnaký trest navrhol prokurátor Ondrej Repa aj pre spolupracovníka Brhelovcov – právnika Martina Bahledu, ktorý je stíhaný za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.
„Bývalého riaditeľa IT sekcie na finančnej správe Milana Gregu navrhol potrestať podmienkou, ktorú nespresnil. Grega je stíhaný za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ uviedol denník s tým, že menovanej štvorici navrhol prokurátor aj primerané peňažné tresty, a to s poukázaním na ich majetkové pomery, zázemie, príjmy dosahované v minulosti, ale aj s prihliadnutím na charakter a rozsah stíhanej trestnej činnosti.
Kauza Mýtnik sa blíži k verdiktu, Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie
Repa vo svojej záverečnej reči navrhol uznať za vinných aj bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca a Miroslava Slahučku.
„Obaja boli obžalovaní z prijímania úplatku v súvislosti s presadzovaním projektu eKasa. Obom navrhol podmienku s adekvátnou skúšobnou lehotou. Navrhol im aj uložiť primerané peňažné tresty,“ informoval Denník N. Doplnil, že pojednávanie v kauze Mýtnik bude na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať 15. decembra záverečnými rečami obhajcov.