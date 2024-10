Izraelský vzdušný útok prerušil hlavný hraničný priechod z Libanonu do Sýrie, využívali ho tisíce utečencov

Izraelský vzdušný úder v piatok prerušil hlavnú cestu spájajúcu Libanon so Sýriou. Uviedla to libanonská štátna Národná tlačová agentúra. Útok podľa nej viedol k uzavretiu cesty neďaleko hraničného priechodu Masná, cez ktorý za ostatné dva týždne prešli do Sýrie desaťtisíce ľudí utekajúcich pred vojnou v Libanone.

Podľa Bejrútu počas posledného septembrového týždňa prešlo na sýrske územie viac ako 250-tisíc sýrskych občanov a viac ako 80-tisíc občanov Libanonu po tom, ako Izrael odštartoval bombardovanie juhu a východu krajiny.

Predpokladá sa, že libanonské militantné Hizballáh dostáva veľkú časť svojich zbraní z Iránu cez Sýriu.