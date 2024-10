Izrael zmiernil obmedzenia, civilisti na severe krajiny sa môžu zhromažďovať už vo väčšom počte

Izrael zmiernil obmedzenia zhromažďovania pre svojich obyvateľov žijúcich na severe krajiny neďaleko libanonských hraníc.

Izraelské Veliteľstvo domáceho frontu v stredu uviedlo, že v severnej Galilei a na Golanských výšinách sa môže v exteriéroch zhromaždiť do 50 ľudí a v interiéroch do 250 osôb. V oblasti mesta Haifa povolili zhromaždenia v exteriéroch do 60 ľudí.

Obmedzenia zhromažďovania zaviedli pre takmer každodennú paľbu libanonskej militantnej skupiny Hizballáh na severný Izrael. Obyvatelia izraelských obcí, ktoré ležia najbližšie k libanonským hraniciam, sú naďalej evakuovaní.