Huliaka za ministra životného prostredia odmietajú desaťtisíce ľudí, neúspešní kandidáti SNS vytvorili petíciu za vymenovanie

Nominácia kandidáta Slovenskej národnej strany (SNS) Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia vyvolala vo verejnom priestore rozporuplné reakcie.

Neodbornosť či kontroverzné názory

Už 12. októbra vznikla petícia proti jeho vymenovaniu, ktorú organizuje iniciatíva My sme les. Doteraz ju podpísalo už približne 43-tisíc ľudí.

V pondelok 16. októbra sa rozbehla podporná petícia za vymenovanie Huliaka za ministra, ktorú podpísalo zhruba 16 500 ľudí. Organizujú ju neúspešní kandidáti za SNS.

Iniciatíva My sme les svoju petíciu koncipovala ako otvorený list Národnej rade SR a vláde. Okrem Rudolfa Huliaka organizátori v texte spomínajú aj prípadnú možnú nomináciu Filipa Kuffu za SNS, keďže v čase spustenia petície ešte nebola známa konkrétna nominácia.

Proti obom menám iniciatíva protestuje a poukazuje na ich neodbornosť a kontroverzné vyjadrenia. Petíciu už podporilo 51 organizácií a iniciatív so zameraním od ochrany a revitalizácie prírody, cez environmentálne právo, záchranu zranených zvierat až po cyklistické a turistické spolky s veľkou členskou základňou.

Agresívne vyjadrenia Huliaka

„To, že ide naozaj o nevhodný výber, kde sú odôvodnené obavy, že zvažovaní nominanti by rozvrátili ochranu prírody na Slovensku, dokladá nielen bezprecedentná podpora verejnosti otvoreného listu v priebehu krátkej doby, ale aj podpora 113 vedcov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov a verejne známych osobností,“ poukázali iniciátori petície.

Huliak podľa nich šíri agresívne vyjadrenia voči ochranárskej komunite, hoaxy a konšpiračné teórie. Varujú, že chce zrušiť nové zonácie národných parkov, zmeniť ich celkový štatút na prírodné parky, a tým znížiť stupeň ochrany v nich.

Zrušiť chce aj zásahové tímy pre medveďa hnedého a umožniť miestnym poľovníckym združeniam lov medveďov a vlkov. Huliak sa zviditeľnil výrokmi ako „medveď je využitý ako biologická zbraň na likvidáciu vidieka“, alebo tiež o tom, že sa medzinárodné elity snažia ľudí pripraviť o vlastníctvo áut tým, že si vymysleli klimatickú krízu.

Petícia za vymenovanie

Tvrdil tiež, že pokiaľ by mohol viesť Slovensko, jeho prvé kroky by viedli do Ruska, kde by prosil Rusov o odpustenie. Petíciu za vymenovanie Huliaka za ministra spustila neúspešná kandidátka za SNS Petra Grebáčová.

Podľa kandidačnej listiny ide o 26-ročnú študentku z obce Beladice neďaleko Nitry, ktorá kandidovala z miesta 132. Okrem Grebáčovej sú ako autori petície uvedení aj ďalší neúspešní kandidáti za SNS Dušan Stríž a Jana Terenová a tiež právnička z Levíc Alžbeta Ivanič Molnárová.

„Pán Huliak čelí špinavej mediálnej antikampani politických strán a mimovládnych organizácií, ktoré sa nevedia zmieriť s výsledkom volieb. Týmto vyzývame prezidentku Slovenskej republiky, aby v prípade nominácie Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia rovnako rešpektovala výsledky volieb a pána Huliaka na tento post vymenovala,“ píše sa v texte petície.