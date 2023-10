Nominácia Huliaka a Šimkovičovej na ministrov envirorezortu a kultúry je najhorší možný scenár, tvrdí Šipoš (video)

Nominácia Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia a Martiny Šimkovičovej (obaja SNS) do funkcie ministerky kultúry je najhorší možný scenár, ktorý si mohli spomínané rezorty želať.

Zúfalstvo predsedu SNS

Na utorkovej tlačovej besede to uviedol poslanec Michal Šipoš (OĽaNO a priatelia). Poslanec nazval nomináciu zúfalstvom predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka, ktorý nemá pod kontrolou svoj klub a potrebuje svojich poslancov „vykopnout vejš“, aby sa ich náhradníkmi stali ozajstní členovia SNS, ktorí zasadnú do parlamentných kresiel a mali dostatok hlasov pri schvaľovaní zákonov.

Šipoš zároveň vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby využila všetky svoje kompetencie a nominantov SNS do funkcií nevymenovala.

Nenávistné statusy a dezinformácie

Na adresu Šimkovičovej pripomenul, že v minulosti šírila nenávistné statusy voči utečencom, za čo bola neskôr prepustená z televízie, v ktorej pôsobila. Taktiež šíri dezinformácie a bojovala proti očkovaniu.

„Šimkovičová ako budúca ministerka kultúry je absolútny výsmech voči kultúrnej obci, novinárom a všetkým ľuďom, ktorí spadajú do portfólia tohto rezortu. Zatiaľ, čo boj proti dezinformáciám sa stáva kľúčovou témou v Európskej únii, nová vláda chce dať na post ministerky kultúry človeka, ktorý sa s dezinformáciami zobúdza a zaspáva,“ uviedol Šipoš.

Nenávisť voči ochranárom

Šipošovi sa zastavil rozum aj pri druhej údajnej nominácii SNS Rudolfovi Huliakovi, konkrétne pri jeho vyjadreniach o šírení nenávisti voči ochranárom, klimatickým aktivistom a menšinám. Rovnako šíril „hlúposti“ o tom, že globálne otepľovanie je megapodvod.

Poslanec zároveň upozornil, že Huliak môže v rezorte životného prostredia narobiť také škody, ktoré sa nebudú môcť dať napraviť ani v nasledujúcich dvoch volebných obdobiach.

„Hovorí o obesení ľudí, ktorí boli za štúdiou o počte medveďov na Slovensku,“ tvrdí Šipoš, ktorý presne citoval Hualiakove slová.

„Uprostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne a dopísmena obesili“ a dodal „potom by to pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča“.

Šipoš zároveň spomenul aj Huliakove slová o tom, že keď sa stane ministrom životného prostredia, ako prvé by vycestoval do Moskvy odprosiť za slovenskú vojenskú pomoc Ukrajine.

Výsmech a hanba

Nové nominácie sú výsmechom a hanbou aj podľa exministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO a priatelia).

„Ministrom vnútra sa stane človek (Matúš Šutaj Eštok), ktorého si pamätáme, že začínal ako asistent Kičuru na štátnym hmotných rezervách. Toho Kičuru, ktorý si ládoval trezor zlatými tehlami. Šutaj Eštok potom pokračoval v koľajach Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a za jeho asistencie bol vedúcim odboru vnútornej správy na ministerstve školstva. Tu obstarávali sifóny za cenu 217 eur, pritom jeden sifón stál osem eur,“ uviedol Mikulec.

Šutaj Eštok podľa Mikulca v minulosti vyhlásil, že na ministerstve vnútra a policajnom prezídiu spraví čistky.

Za informatizáciu a obrovský balík peňazí bude podľa Veroniky Remišovej (Za ľudí) zodpovedný človek (Richard Raši), za ktorého vedenia Slovensko prišlo o 50 miliónov eur v dvoch utajených projektoch.

„Štát za ich vedenia nakúpil informačný systém za 53 miliónov eur, súdny znalec teraz hovorí, že tento systém stál len osem miliónov eur,“ uviedla Remišová.

Zároveň úprimne drží palce Petrovi Kmecovi, ktorý bude zastávať post podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov. Remišová dodala, že Kmec sa nepodieľal na žiadnych „zlodejinách“.