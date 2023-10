Huliak zmeškal podpisovanie koaličnej zmluvy, vypočúvala ho NAKA

Rudolf Huliak (SNS) pondelok zmeškal podpisovanie koaličnej zmluvy medzi stranami Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS), pretože ho vypočúvala Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Vyjadrenie k LGBT

Huliak to uviedol vo videu, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti. Ako vysvetlil, dvaja príslušníci NAKA boli poverení špeciálnou prokuratúrou. Výsluch súvisel s reláciou, kde sa ako jediný z kandidátky SNS vyjadril ku komunite LGBT.

„Ďakujem príslušníkom NAKA, že pristupujú k tomu skutočne triezvo a myslím si, že sami vedia posúdiť, kto skutočne vnáša nenávisť, nevraživosť a chce nejakým spôsobom polarizovať spoločnosť,“ dodal Huliak. Reagoval aj na otvorený list NR SR a vláde SR k budúcemu ministrovi životného prostredia.

Parazitovali a postavili na tom kampaň

„Ten mediálny lynč, ktorý proti mne spustilo 37 mimovládok a celá akademická obec zastúpená zhruba 180 vraj odborníkmi v tejto oblasti, ktorí si spravili doslovne biznis z nášho envira na úkor nás všetkých. Aby ste vedeli, financie ministerstva životného prostredia a projekty majú slúžiť ľuďom a nie konečným poberateľom výhod jednotlivých mimovládnych organizácií,“ vyhlásil Huliak s tým, že 90 percent projektov, ktoré sú financované EÚ, nemôžu skončiť tak, ako končia teraz.

„Musia to byť občania SR, obce, mestá, jednotlivé komunity, ktoré sa skutočne starajú o ochranu prírody a nesmie to končiť tak, ako to končilo teraz, v rukách jednotlivých politikov či strán, ktoré na tomto parazitovali a postavili si na tom volebnú kampaň a Slovenskú republiku, občana a hlavne slovenskú prírodu doslovne tunelovali,“ dodal Huliak.