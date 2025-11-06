Huliak odovzdal šeky dôchodcom, peniaze z hazardu majú podporiť športové aktivity seniorov – VIDEO, FOTO

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti Tipos Michalom Hutníkom vo štvrtok symbolicky odovzdali každému z ôsmich krajských predsedov Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) šeky v hodnote 15-tisíc eur. Finančné prostriedky v celkovej výške 120-tisíc eur sú určené na podporu športových a pohybových aktivít seniorov vo všetkých krajoch Slovenska.
Peniaze pôjdu na športové podujatia
„Títo seniori pre náš štát za svoj život mnoho urobili a je našou povinnosťou im niečo z toho vrátiť. S generálnym riaditeľom Tiposu sme sa rozhodli, že peniaze, ktoré sú aj z toho špinavého hazardu, ktorý je nežiaduci, venujeme na vykrytie športových podujatí našich seniorov v rámci roka. Každý rok poskytne štátna lotériová spoločnosť finančné prostriedky v hodnote 15-tisíc eur, a podotýkam, každoročne počas vedenia nášho ministerstva, všetkým krajom na Slovensku,“ hovorí minister Huliak.
Cieľom iniciatívy je podporiť aktívny životný štýl staršej generácie, motivovať seniorov k pravidelnému pohybu a zlepšeniu fyzického aj psychického zdravia prostredníctvom športu a spoločenských podujatí. Vyčlenené prostriedky by mali každoročne ísť z výnosov národnej lotériovej spoločnosti Tipos.
Cieľom je aktívny životný štýl seniorov
„Výsledky našej spoločnosti k septembru tohto roka sú veľmi pozitívne, do športu sme dali zhruba 52 miliónov, čo je oproti plánu a oproti minulému roku od jeden a pol až dva a pol milióna viac. Zároveň sme vytvorili predpoklad pre poskytnutie priamych podpôr, ktoré boli vo výške 5,8 milióna do športu, podporujeme kultúru, a preto sme sa rozhodli takýmto spôsobom podporiť aj aktivity tých starších,“ poznamenal generálny riaditeľ Tiposu Hutník.
Na stretnutí sa zúčastnilo osem predsedov krajských organizácií JDS. Za všetkých dôchodcov vyjadril poďakovanie za pomoc predseda JDS Michal Kotian. „Chcel by som pánovi ministrovi cestovného ruchu a športu za túto iniciatívu poďakovať. Prostriedky využijeme na organizáciu našich športových aktivít, ktoré každoročne usporadúvame v jednotlivých okresoch,“ uviedol Kotian.
Ministerstvo tvrdí, že podpora športových aktivít seniorov je súčasťou jeho dlhodobej snahy o rozvoj športu pre všetky vekové kategórie a o prepojenie športu s aktívnym životným štýlom a cestovným ruchom.