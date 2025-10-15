Výzva na rozvoj športovej infraštruktúry odštartovala, menšie obce už môžu podávať žiadosti o príspevok

Obce s menej než tritisíc obyvateľmi môžu oddnes podávať žiadosti o podporu na rozvoj športovej infraštruktúry. Žiadosti o príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry môžu podávať v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR v spolupráci s Fondom na podporu športu.
Vyčlenených je 20 miliónov eur
Ako rezort cestovného ruchu informoval, na výzvu je vyčlenených 20 miliónov eur z rozpočtu Fondu na podporu športu. Príspevok môže byť vo výške až 90 percent oprávnených výdavkov projektu, minimálna povinná spoluúčasť obce je desať percent. Jeden projekt môže získať maximálne 200-tisíc eur. Výzva je otvorená pre obce aj mestské časti Bratislavy a Košíc, ktoré majú do tritisíc obyvateľov.
„Podporené môžu byť projekty na výstavbu nových športovísk, obnovu a modernizáciu existujúcich štadiónov, hál, telocviční či ihrísk, vrátane ich nevyhnutného zázemia a úprav pre lepšiu prístupnosť osôb so zdravotným znevýhodnením,“ ozrejmilo ministerstvo.
Podávanie žiadostí
Žiadosti možno podávať do 17. novembra 2025, do poludnia. Rozhodnutie správnej rady Fondu by malo byť známe najneskôr do 15. februára budúceho roka. Podpora má smerovať projektom, ktoré prispejú k zlepšeniu dostupnosti športovísk priamo v obciach, rozvoju športu detí a mládeže, ale aj športových talentov a širokej verejnosti, k podpore rovnosti príležitostí a inklúzie, k posilneniu kvality života obyvateľstva, a tiež k energetickej optimalizácii a ekologickej modernizácii športovej infraštruktúry. Bližšie informácie možno nájsť na stránke https://www.fnps.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura.
„Naším cieľom je, aby mali aj menšie obce priamo vo svojom prostredí kvalitné športové zariadenia. Šport nie je len o vrcholových výkonoch, ale predovšetkým o zdravom životnom štýle, možnostiach pre deti a mládež a o posilňovaní komunít. Deti by mali športovať tam, kde bývajú alebo chodia do školy. Touto výzvou chceme prispieť k tomu, aby sa šport stal prirodzenou súčasťou života v každom regióne Slovenska,“ uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smer-SD).