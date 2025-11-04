Huliak rešpektuje Pellegriniho rozhodnutie nepodpísať zákon o hazarde, s jeho postojom však nesúhlasí – VIDEO

Dodal, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín.
Huliak
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smeru-SD) rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazarde rešpektuje, no nesúhlasí s ním.

Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.

Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. „Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je namieste,“ uzavrel Huliak.

Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov.

