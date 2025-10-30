Hráči PSG si udržali post lídra v tabuľke Ligue 1 napriek remíze a zraneniu Douého

Luis Enrique priznal slabý výkon, AS Monaco je už len bod za lídrom.
Désiré Doué
Désiré Doué (PSG) sa teší zo svojho gólu na 2:0 v zápase proti Interu Miláno vo finále Ligy majstrov 2024/2025. Mníchov (Allianz Arena), 31. máj 2025: Foto: SITA/AP.
Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain si udržal prvé miesto v tabuľke Ligue 1 po remíze 1:1 na pôde Lorientu, hoci prišiel o zraneného Désirého Douého.

Dvadsaťročný útočník si v 60. minúte poranil pravé stehno a z ihriska ho transportovali na nosidlách, čo vyvolalo obavy o jeho účasť v utorňajšom zápase Ligy majstrov proti nemeckému Bayernu Mníchov.

„Je to vždy zlá správa, keď sú zranenia. Je to zvláštne zranenie, neviem presne, v akom je stave. Dúfam, že to nie je vážne,“ povedal tréner Luis Enrique.

Po zápase Douého videli, ako odchádza z kabíny s pomocou barlí a vyhýbal sa zaťažovaniu nohy. Nuno Mendes zariadil náskok PSG v 49. minúte, no Igor Silva vyrovnal o pár sekúnd neskôr.

Kouč Enrique priznal, že PSG nehralo dobre: „Nezaslúžili sme si víťazstvo, hrali sme zle. Je škoda, že sme nezískali body. Súper dobre bránil a musíme byť sústredení počas celých 90 minút.“

Olympique Marseille remizoval doma 2:2 s Angers, hostia sa zásluhou gólu v 6. minúte nadstavenia dostali z pásma zostupu.

Monačania zvíťazili 5:3 nad Nantes a posunuli sa na druhé miesto hodnotenia, len bod za PSG. Racing Lens, ktorý začal večer na druhom mieste, klesol na šiestu pozíciu po prehre 0:2 s Metzom, rozhodli neskoré góly Gauthiera Heina, ktorý bol neskôr vylúčený.

Olympique Lyon slovenského brankára Dominika Greifa remizoval s FC Paríž 3:3, nevyužil tak možnosť bodovo sa dotiahnuť na PSG.

