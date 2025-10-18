Hráči PSG zachránili remízu 3:3 v dramatickom súboji proti Štrasburgu

Tréner Luis Enrique chváli výkon tímu napriek zraneniam, Panichelli strelil dva góly hostí.
Francúzsky futbalový veľkoklub Paríž Saint-Germain predviedol v druhom polčase skvelý obrat a zachránil remízu 3:3 proti silnému Racingu Štrasburg v dramatickom zápase Ligue 1.

Parížanov trápia zranenia kľúčových hráčov, no udržali si náskok v tabuľke o bod práve pred Štrasburgom, ktorý nedávno zvíťazil v Európskej konferenčnej lige na pôde Slovana Bratislava.

„Racing je bezpochyby jeden z najlepších tímov v Ligue 1, takže sme vedeli, aké ťažké to bude,“ povedal tréner Luis Enrique, ktorý musel šetriť viacerých hráčov po návrate z reprezentačných akcií. Achraf Hakimi a Vitinha boli na lavičke, Chviča Kvaracchelia nastúpil až v druhom polčase.

Futbalisti PSG otvorili skóre v 6. minúte po góle Bradleyho Barcolu, ktorého prihrával Désiré Doué. Hostia vyrovnali v 26. minúte po hlavičke Joaquina Panichelliho, ktorý potom v druhom polčase pridal druhý gól po prihrávke Diega Moreiru. Moreira asistoval aj pri treťom góle Panichelliho.

PSG znížilo z penalty, ktorú premenil Goncalo Ramos, v 79. minúte vyrovnal hlavou Senny Mayulu po strele Lee Kang-ina, ktorá sa odrazila od brvna.

„Chcel som, aby sme odišli zo zápasu hrdí na to, kým sme, a to sa nám podarilo. Hrali sme proti najlepšiemu tímu na svete a zápas bol poctou tejto lige,“ povedal tréner hosťujúceho tímu Liam Rosenior.

PSG sa teraz pripravuje na utorňajší zápas Ligy majstrov proti nemeckému Bayeru Leverkusen, zatiaľ čo Štrasburg nastúpi v EKL proti poľskej Jagiellonii Bialystok.

