Hráči PSG zachránili remízu 3:3 v dramatickom súboji proti Štrasburgu

Francúzsky futbalový veľkoklub Paríž Saint-Germain predviedol v druhom polčase skvelý obrat a zachránil remízu 3:3 proti silnému Racingu Štrasburg v dramatickom zápase Ligue 1.
Kouč Pocognoli sa chystá prebrať Monako, inšpiruje sa Van Gaalom
Parížanov trápia zranenia kľúčových hráčov, no udržali si náskok v tabuľke o bod práve pred Štrasburgom, ktorý nedávno zvíťazil v Európskej konferenčnej lige na pôde Slovana Bratislava.
„Racing je bezpochyby jeden z najlepších tímov v Ligue 1, takže sme vedeli, aké ťažké to bude,“ povedal tréner Luis Enrique, ktorý musel šetriť viacerých hráčov po návrate z reprezentačných akcií. Achraf Hakimi a Vitinha boli na lavičke, Chviča Kvaracchelia nastúpil až v druhom polčase.
Futbal: Slovan v úvodnom zápase Európskej konferenčnej ligy nestačil na Štrasburg - VIDEO, FOTO
Futbalisti PSG otvorili skóre v 6. minúte po góle Bradleyho Barcolu, ktorého prihrával Désiré Doué. Hostia vyrovnali v 26. minúte po hlavičke Joaquina Panichelliho, ktorý potom v druhom polčase pridal druhý gól po prihrávke Diega Moreiru. Moreira asistoval aj pri treťom góle Panichelliho.
PSG znížilo z penalty, ktorú premenil Goncalo Ramos, v 79. minúte vyrovnal hlavou Senny Mayulu po strele Lee Kang-ina, ktorá sa odrazila od brvna.
Tréner PSG dúfa, že Harry Potter z FC Barcelona nepoužije svoj čarovný prútik
„Chcel som, aby sme odišli zo zápasu hrdí na to, kým sme, a to sa nám podarilo. Hrali sme proti najlepšiemu tímu na svete a zápas bol poctou tejto lige,“ povedal tréner hosťujúceho tímu Liam Rosenior.
PSG sa teraz pripravuje na utorňajší zápas Ligy majstrov proti nemeckému Bayeru Leverkusen, zatiaľ čo Štrasburg nastúpi v EKL proti poľskej Jagiellonii Bialystok.