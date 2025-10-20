PSG nastúpi v Leverkusene možno aj s Dembélém

Podľa zdroja blízkeho klubu sa úradujúci víťaz Zlatej lopty Ousmane Dembélé pripravuje na návrat do zostavy Paríža Saint-Germain už v utorňajšom zápase Ligy majstrov 2025/2026 na pôde Bayeru Leverkusen.
Badé je kľúčový hráč Leverkusenu pred súbojom proti PSG, klub chváli jeho vplyv na ihrisku aj mimo neho
Pre trénera Luisa Enriqueho je to vítaná správa, keďže jeho tím trápia zranenia. Dvadsaťosemročný útočník bol mimo hry šesť týždňov pre problém so zadným stehenným svalom, ktorý si privodil počas pôsobenia v národnom tíme ešte začiatkom septembra.
Počas liečby bol v špecializovanej klinike v Katare a minulý týždeň sa vrátil k tréningom. Dembélé vynechal piatkový zápas PSG proti Štrasburgu, ktorý sa skončil remízou 3:3, no je už súčasťou prvého tímu pre zápas v Nemecku.
Hráči PSG zachránili remízu 3:3 v dramatickom súboji proti Štrasburgu
Klub zverejnil v sobotu fotografie, na ktorých Dembélé normálne trénuje. PSG sa vrátili aj útočníci Désiré Doué a Chviča Kvaracchelija, ktorý bol náhradník v zápase proti Racingu. Chýbajú však stredopoliari Fabián Ruiz a Joao Neves, hoci niektoré médiá uviedli, že kapitán Marquinhos cestoval s tímom do Nemecka.
„Neviem, kedy sa zranení hráči vrátia,“ povedal Enrique vo štvrtok a dodal, že klub nechce riskovať zdravie hráčov. PSG začalo boj o obhajobu titulu v Lige majstrov víťazstvami nad Atalantou Bergamo aj FC Barcelona, Leverkusen remizoval s FC Kodaň a PSV Eindhoven.