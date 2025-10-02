Portugalský útočník PSG vzal Barcelone všetky body! Neskôr vyhlásil: "Chceme opäť vyhrať všetko" - VIDEO

Šláger stredajších zápasov 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Barcelona – Paríž Saint-Germain mal nečakané rozuzlenie v prospech hostí.
V poslednej minúte riadneho hracieho času Achraf Hakimi poslal Goncalovi Ramosovi bezchybnú krížnu prihrávku za chrbát barcelonskej obrany a šikovný Portugalčan strelil víťazný gól na 2:1.
„Hrali sme tak, ako sme chceli hrať a vyhrať sme si zaslúžili. Boli sme lepší a v závere sa to ukázalo. Minulú sezónu sme toho dosiahli veľmi veľa, ale to nám nestačí. Chceme ešte viac, chceme znova vyhrať všetko,“ vravel 24-ročný Ramos, cituje ho web BBC Sport.
Bez viacerých opôr
Obhajca trofeje Paríž Saint-Germain hral v Barcelone v značne oklieštenej zostave. Trénerovi Luisovi Enriquemu chýbali Chviča Kvaracchelija, Désiré Doué, ale aj kapitán Marquinhos a čerstvý držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta Ousmane Dembélé.
A to sa ešte počas predzápasovej rozcvičky zranil stredopoliar Joao Neves. V základnej zostave nastúpili dvaja 19-roční futbalisti a aj 17-ročný útočník Ibrahim Mbaye. Najstarším hráčom bol 29-ročný Španiel Fabian Ruiz.
Góly mladíkov
Napriek tomu omladina v drese držiteľa „treble“ z minulej sezóny na Estadi Olímpic Lluísa Companyho dominovala vo všetkých relevantných štatistikách vrátane striel na bránku (7-3) a rohových kopov (9-4). Góly PSG strelili 19-ročný Senny Mayulu a iba o päť rokov starší Ramos.
Sila aj mentalita
„Výborný zápas v podaní dvoch naozaj kvalitných súperov. Naši mladí hráči ukázali silu a mentalitu. Ktokoľvek je v našom tíme na ihrisku, stále hráme ako jeden tím – súdržne. Tento výsledok je pre náš tím skvelý, ale nič nemení na mojej predikcii, že Barcelona pôjde tento rok v Lige majstrov ďaleko,“ komentoval Luis Enrique.
Flickova poklona
Tréner FC Barcelona Hansi Flick zložil súperovi poklonu.
„Mali potrebnú kvalitu a svieže nohy na to, aby počas zápasu vystupňovali svoj výkon. Náš súper hral kompaktne počas celých 90 minút. Vedeli lepšie využívať voľné priestory, mali lepšie držanie lopty a tiež boli lepší v hre jeden na jedného. Máme sa čo učiť, aby sme sa dostali na ich úroveň.“