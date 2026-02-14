Tvrdý úder pre Švajčiarsko. Fiala neodišiel po svojich a v Miláne predčasne dohral - VIDEO

Švajčiarsky hokejista Kevin Fiala na ZOH 2026 po ťažkom zranení nohy predčasne skončil.
ZOH 2026 - Kevin Fiala
Švajčiarsky hokejový reprezentant Kevin Fiala (vpravo) v zápase proti Kanade ešte v čase, keď bol na korčuliach a nezranený. Foto: SITA/AP
Niektoré hokejové zápasy prinášajú dvojitú dávku sklamania až frustrácie. Niečo také práve zažívajú Švajčiari po prehre s favorizovanými Kanaďanmi (1:5) na olympijskom turnaji v Miláne.

Elektrizujúca atmosféra súboja najväčších hviezd svetového hokeja sa v závere ochladila na nulu. Stosedemdesiat sekúnd pred koncom sa v milánskej Aréne Santagiulia rozhostilo ticho.

Švajčiarsky útočník Kevin Fiala po súboji s Tomom Wilsonom zostal ležať na ľade nehybne a tvárou dolu. Záchranári okamžite priniesli na miesto nehody nosidlá a 29-ročného hráča na ne v tejto polohe zdvihli. Zrejme ide o vážnejšie zranenie nohy a olympijský turnaj sa pre Fialu predčasne skončil.

Doughty mal starosť

ňJeho spoluhráči sledovali všetko takmer v úplnom v tichu. Predtým, ako ho odniesli z ľadu, pristúpil k nosidlám Kanaďan Drew Doughty, Fialov spoluhráč z Los Angeles Kings, a krátko sa so švajčiarskym hráčom porozprával. Jednoznačné kanadské víťazstvo v druhom vystúpení „javorových listov“ v Miláne bola zrazu len podružná téma.

„Chcel som sa na neho pozrieť. Je hrozné, čo sa stalo,“ povedal Doughty podľa webu denníka Blick.

„Dúfam, že to nie je nič vážne, aj keď to nevyzeralo dobre,“ dodal skúsený obranca.

Kanadský útočník Wilson, známy tvrdou hrou do tela, sa ospravedlnil a ponáhľal sa preč.

„Rád by som Kevinovi potriasol rukou. Chcem ísť do šatne a pozrieť sa na neho.“

Emócie pre trénera

Fiala však do šatne nešiel, ale do nemocnice. Potvrdil to aj tréner národného tímu Švajčiarska Patrick Fischer.

„Nie je to pre nikoho z nás ľahké; je emotívne vidieť hráča na nosidlách. Je mi ho ľúto, Kevin do toho dal všetko,“ vravel Fischer o 40-bodovom útočníkovi v tejto sezóne NHL.

Bola to nehoda

Fiala sa zranil údajne pri bežnej zrážke s Wilsonom pri mantineli. Z Fischerovho pohľadu sa hráčovi s českými predkami skrútilo telo do nepredvídanej polohy a jeho ľavá noha sa zachytila ​​medzi nohami Kanaďana. Potom obaja spadli. To musel byť osudný moment.

„Bola to nehoda,“ zdôraznil Fischer.

Kevin Fiala, Patrick Fischer
zimné olympijské hry
hokejový útočník, švajčiarsky hokej, Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku), Zranenie
