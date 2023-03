Hlas stráca na Smer už päť percent, OĽaNO je v prieskume za stranou SaS a KDH nad šiestimi percentami

Najvyšším volebným potenciálom disponuje Smer-SD, nasledujú Hlas-SD, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita. Prieskum robila agentúra MEDIAN SK od 1. februára do 5. marca na vzorke 1 076 respondentov starších ako 18 rokov.

Sulíkovci sú pred OĽaNO

Volebný model ešte nezachytáva podporu strany Demokrati, ktorej vznik bol ohlásený až 7. marca. Podľa prieskumu by najviac percent získala strana Smer-SD, ktorú by volili 19,5 percenta opýtaných.

Druhý by skončil Hlas – SD s podporou 14,5 percenta a prvú trojicu strán s najväčšou podporou uzatvára hnutie Progresívne Slovensko, ktorému by odovzdalo svoj hlas 11,4 percenta účastníkov prieskumu.

Do parlamentu by sa ešte dostali strany Sloboda a Solidarita (9,2 percenta), hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,5), Sme rodina (7,4), Kresťanskodemokratické hnutie (6,3) a Republika (6,1 percenta).

Kotlebovci a Za ľudí mimo parlamentu

Pred bránami parlamentu ostali Slovenská národná strana (4,2 %), Kotlebovci – ĽSNS (3,1 %), Aliancia (2,6 %) aj Za ľudí (2,2 %).

Strana Smer-SD by mala v parlamente 36 poslancov, Hlas-SD 26, Progresívne Slovensko 21 zákonodarcov. Za stranu Sloboda a Solidarita by v Národnej rade SR sedelo 17 poslancov, za hnutie OĽaNO 15, za hnutie Sme rodina 13 zástupcov. Zhodne po 11 poslancov by malo Kresťanskodemokratické hnutie a hnutie Republika.

Na voľbách sa podľa prieskumu plánuje určite zúčastniť 43 percenta respondentov a skôr zúčastniť 16 percent. Určite k volebným urnám nepríde 31 percent opýtaných a skôr nepríde 10 percent účastníkov prieskumu.