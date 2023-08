Hlas-SD sľubuje národnú agentúru pre šport, Pellegrini predstavil päť zmien vo financovaní tejto oblasti (video)

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) má v prípade volebného úspechu v pláne vytvoriť národnú agentúru pre šport, ktorá by bola v gescii predsedu vlády. Líder Hlasu Peter Pellegrini predstavil celkovo päť zmien vo financovaní pre oblasť športu, medzi inými aj ráznu ekonomickú pomoc štátu či rozvoj talentov v regiónoch.

Uviedol tiež, že šport by sa pod vedením Hlasu mohol stať vážnym ekonomickým odvetvím. Zároveň je Pellegrini toho názoru, že šport by mal byť súčasťou zdravotnej prevencie.

Hlas bude investovať do športu

„Chcem jasne povedať, že športové odvetvie si zasluhuje väčšiu pozornosť od vlády, väčšiu pozornosť od štátu a silný štát, znamená aj silný šport. Prečo to hovoríme? Je to preto, že ak sme sa s našou ekonomikou dostali približne na 75 percent priemeru EÚ, tak v športe sme na tom oveľa horšie. Je známe, že štáty Európskej únie investujú do športu v prepočte 110,60 eura na obyvateľa, na Slovensku investujeme 28,40 eura. To je približne jedna štvrtina z toho, čo je priemer. Ešte aj najmenej rozvinuté krajiny EÚ investujú do športu dvakrát viac, približne 54,40 eura, ako my na Slovensku. Hlas – sociálna demokracia to ide zmeniť,“ vraví Pellegrini.

Predseda Hlasu považuje šport za premiérsku tému a myslí si, že tak k nemu treba i pristupovať. „Šport potrebuje zastúpenie pri vládnom stole na úrovni rovnej ministrovi a Hlas-SD bude presadzovať také riešenie, aby vznikol silný centrálny orgán pre slovenský šport, ale aby pritom nemuseli vznikať ďalšie košaté administratívne štruktúry a zbytočné náklady,“ vraví.

Za potrebné považuje i skokové navýšenie investícií do športu, v tomto smere chce dosiahnuť, aby sa Slovensko prinajmenšom priblížilo k priemeru Európskej únie, kde verejné investície do športu dosahujú 110 eur na obyvateľa.

Navýšia rozpočet na podporu športu

„Najviac potrebuje infraštruktúra – je treba posilniť a navýšiť rozpočet Fondu na podporu športu, ktorý podporuje rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry na Slovensku. Treba podporiť samosprávy, lebo sú najväčším prevádzkovateľom športovísk na Slovensku, a ktoré predošlé aj súčasná úradnícka vláda hodili cez palubu, ale finančne posilniť treba aj ďalšie inštitúcie – Slovenský olympijský a športový výbor a športové zväzy,“ skonštatoval líder Hlasu a dodal, že nemožno opomenúť ani znevýhodnených športovcov.

Prostriedky však podľa Pellegriniho treba dostať najmä na začiatok športovej pyramídy, a to do športových klubov, oddielov či k mládežníckym trénerom a ich zverencom.

Vraj ide o pokrytectvo

Strana Demokrati v reakcii na dnešnú tlačovku Hlasu uviedla, že keď mohol Pellegrini podporiť novelu školského zákona z dielne vlády Eduarda Hegera, ktorá by zabezpečila skokovo vyššie financie pre šport, tak za ňu nehlasoval. Predseda strany Demokrati Eduard Heger to považuje za pokrytectvo a dôkaz neschopnosti šéfa Hlasu-SD.

„Ako môže Peter Pellegrini predstúpiť pred kamery a bez hanby deklarovať, že chce skokovo zvýšiť investície do športu, keď len pred pár mesiacmi jeho poslanci potopili viac financií pre šport? Novela školského zákona, ktorú sme spolu s kolegami pripravili a predložili parlamentu, totiž okrem komplexných riešení v oblasti športu zaručovala aj navýšenie financovania o 25 miliónov eur,“ poukázal Heger a dodal, že Pellegrini dnes opäť ukázal svoju povestnú dvojtvárnosť.

Dlh na športovej infraštruktúre

Ako informoval kandidát Demokratov Jozef Sýkora, ktorý spoluvytvára program strany pre oblasť športu, od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 je potenciálny kumulatívny objem investičného dlhu na športovej infraštruktúre na úrovni 450 miliónov eur.

„V porovnaní s okolitými krajinami dáva Slovensko približne o 50 percent menej financií do výstavby športovísk,“ poukázal a dodal, že chcú zlepšiť systém financovania a nastaviť jasné pravidlá podpory športu.