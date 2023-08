Demokrati plánujú presadiť nulovú toleranciu voči násiliu na ženách, zamerať sa chcú aj na ochranu detí pred zneužívaním 

Strana Demokrati plánuje predložiť zákon, ktorý by mal upraviť oblasť prevencie a ochrany žien pred násilím na báze nulovej tolerancie voči násiliu.

Ochrana žien a detí

Zároveň má dopomôcť k formovaniu prostredia, v ktorom sa obete nebudú báť násilie ohlasovať. Strana chce zároveň zabezpečiť aj ochranu detí postihnutých takýmto násilím. Ako ďalej informovala volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská, osobitný dôraz budú venovať aj presadeniu inštitútov na ochranu žien pred domácim násilím a taktiež prenasledovaním.

Zamerať sa chcú aj na ochranu starších obyvateľov pred podvodmi či týraním a na ochranu detí a mladistvých pred zneužívaním. Taktiež chcú posilniť preventívno-edukačnú činnosť policajného zboru a prokuratúry.

Prieskum

Letanovská tak reagovala na prieskum agentúry AKO pre JOJ24, podľa ktorého si drvivá väčšina Slovákov myslí, že budúca vláda by mala zaistiť zvýšenú ochranu obetí domáceho násilia a stalkingu.

Tento názor má celkovo 95 percent oslovených v prieskume, pričom 78,5 percenta si myslí, že by to určite mala zabezpečiť a 16,5 percenta, že by budúca vláda asi mala zabezpečiť zvýšenú ochranu pre obete domáceho násilia. Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v dňoch 24. až 28 júla 2023.