Hasiči reagujú na kritiku Bajo Holečkovej, dodávka nových áut prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou

Poslankyňa Martina Bajo Holečková na tlačovej besede vo štvrtok 5. februára povedala, že všetky nové hasičské autá mali byť rezortu vnútra dodané do septembra 2025.
Holečková
Nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková. Reprofoto: FB, www.facebook.com
Všetkých 80 kusov nových hasičských vozidiel AHZS 1B by podľa platnej rámcovej dohody mal mať Hasičský a záchranný zbor k dispozícii do konca júna. Pre SITA to uviedla Ľubica Vlčková Laluhová z oddelenia mediálnej komunikácie Prezídia HaZZ. Reagovala tým na kritiku zo strany opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS), podľa ktorej mali byť autá dodané už v minulom roku.

Dodávka automobilov hasičskej záchrannej služby AHZS 1B prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou. Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie je realizované v súlade s platnými pravidlami a zmluvnými podmienkami,“ zdôraznila Vlčková Laluhová.

Poslankyňa Martina Bajo Holečková na tlačovej besede vo štvrtok 5. februára povedala, že všetky nové hasičské autá mali byť rezortu vnútra dodané do septembra 2025. V januári tohto roku však podľa nej bolo dodaných len 29 vozidiel. „My od začiatku hovoríme, že nákup týchto áut je jeden obrovský predražený podvod,“ vyhlásila Holečková.

