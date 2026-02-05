Krúpovi sa nezdá dianie okolo nákupu hasičských vozidiel, chce iniciovať poslanecký prieskum – VIDEO

Spoločnosť, ktorá dodáva štátu nové hasičské vozidlá, postúpila pohľadávku za tieto autá inej spoločnosti. Upozornil na to na piatkovej tlačovej konferencii opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) s tým, že to vyplýva z faktúr. Celú vec Krúpa podľa vlastných slov považuje za podozrivú. Pripomenul, že cena za vozidlá predstavuje 46 miliónov eur a nákup je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.
Zároveň sa poslanec pýta, či dodávateľská firma nebude tieto peniaze potrebovať. „Môj názor je, že toto môže byť akési opatrenie, ako si zabezpečiť peniaze z tohto biznisu,“ skonštatoval Krúpa s tým, že na celú vec by sa mal pozrieť Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
„Keď predávate pohľadávku, to znamená, že nemáte cashflow,“ uviedol Krúpa. Dodal, že v tejto súvislosti bude žiadať zvolanie brannobezpečnostného výboru a iniciovať poslanecký prieskum vo vedení Hasičského a záchranného zboru.
Krúpova kolegyňa Martina Bajo Holečková v tejto súvislosti povedala, že všetky nové hasičské autá mali byť rezortu vnútra dodané do septembra 2025. V januári tohto roku však podľa nej bolo dodaných len 29 zo 40 vozidiel. „Kde je tých 11 chýbajúcich áut,“ pýta sa poslankyňa s tým, či rezort podnikol nejaké kroky. „My od začiatku hovoríme, že nákup týchto áut je jeden obrovský predražený podvod,“ vyhlásila Holečková.