Krúpovi sa nezdá dianie okolo nákupu hasičských vozidiel, chce iniciovať poslanecký prieskum – VIDEO

Bajo Holečková v súvislosti povedala, že jedenásť áut stále chýba. Podľa poslankyne ide o predražený podvod.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Krupa.jpg
Poslanec strany Sloboda a Solidarita Juraj Krúpa (v strede) na tlačovej konferencii o nákupe hasičských áut. Štvrtok, 5. február, 2026. Reprofoto: www.facebook.com
Spoločnosť, ktorá dodáva štátu nové hasičské vozidlá, postúpila pohľadávku za tieto autá inej spoločnosti. Upozornil na to na piatkovej tlačovej konferencii opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) s tým, že to vyplýva z faktúr. Celú vec Krúpa podľa vlastných slov považuje za podozrivú. Pripomenul, že cena za vozidlá predstavuje 46 miliónov eur a nákup je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

Zároveň sa poslanec pýta, či dodávateľská firma nebude tieto peniaze potrebovať. „Môj názor je, že toto môže byť akési opatrenie, ako si zabezpečiť peniaze z tohto biznisu,“ skonštatoval Krúpa s tým, že na celú vec by sa mal pozrieť Úrad boja proti organizovanej kriminalite.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Keď predávate pohľadávku, to znamená, že nemáte cashflow,“ uviedol Krúpa. Dodal, že v tejto súvislosti bude žiadať zvolanie brannobezpečnostného výboru a iniciovať poslanecký prieskum vo vedení Hasičského a záchranného zboru.

Krúpova kolegyňa Martina Bajo Holečková v tejto súvislosti povedala, že všetky nové hasičské autá mali byť rezortu vnútra dodané do septembra 2025. V januári tohto roku však podľa nej bolo dodaných len 29 zo 40 vozidiel. „Kde je tých 11 chýbajúcich áut,“ pýta sa poslankyňa s tým, či rezort podnikol nejaké kroky. „My od začiatku hovoríme, že nákup týchto áut je jeden obrovský predražený podvod,“ vyhlásila Holečková.

Viac k osobe: Juraj KrúpaMartina Bajo Holečková
Firmy a inštitúcie: HaZZ Hasičský a záchranný zborMV Ministerstvo vnútra SRSaS Sloboda a Solidarita
Okruhy tém: hasičské auto Plán obnovy a odolnosti SR

