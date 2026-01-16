Tvrdenia o manipulácii s VIN číslami u hasičských vozidiel sú klamstvom, HaZZ vyvracia slová opozície

Tvrdenia o manipulácii s VIN číslami u hasičských vozidiel sú nepodložené a nepravdivé. Upozornilo na to Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Reagovalo tak na vyjadrenia strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Hnutie Slovensko, že nové hasičské autá sú v skutočnosti z roku 2020.
Nové a nepoužité vozidlá
Ako zdôraznil HaZZ, spoločnosť Scania Slovakia dodala a dodáva podvozky plne v súlade s podmienkami verejného obstarávania a uzatvorených zmluvných dokumentov. Ide teda o nové a nepoužité vozidlá, výhradne s obchodným označením P460. Prezídium upozornilo, že označenie P460 alebo P500 nie je informáciou o veku vozidla či o jeho stave.
„Ide o typové označenie, kde P označuje typ kabíny a číselná hodnota (460/500) označuje výkon motora,“ vysvetlil HaZZ.
Zbor súčasne upozornil na to, že podvozky s označením P500 sú aj dnes súčasťou produktového portfólia Scanie. Tvrdenia opozície o tom, že ide o vozidlá, ktoré sa už dnes nevyrábajú alebo sú zastarané, sú tak podľa HaZZ nepravdivé.
„Dodanie nových a nepoužitých podvozkov je preukázateľné štandardnou dokumentáciou predkladanou pri dodaní vozidiel, ako sú certifikát zhody CoC, osvedčenie o evidencii vozidla, protokoly štátnej skúšobne a dodacie listy CMR,“ doplnil HaZZ a opätovne zdôraznil, že spoločnosť Scania Slovakia dodala a dodáva na základe rámcovej dohody výhradne nové a nepoužité vozidlá.
Manipulácii s VIN číslom
Súčasne zbor zareagoval aj na vyjadrenia o možnej manipulácii s VIN číslom. „VIN číslo je jedinečný identifikátor vozidla pridelený výrobcom, pevne viazaný na konkrétnu technickú špecifikáciu. Umožňuje plnú a transparentnú dohľadateľnosť pôvodu, výroby a konfigurácie každého vozidla. Na základe platnej legislatívy je na rozhodnutí výrobcu, aký identifikátor použije na medializovanej pozícii VIN čísla, a či daný identifikátor bude na danej pozícii určovať rok výroby, alebo nie,“ vysvetlil HaZZ s tým, že Scania na medializovanej pozícii neuvádza rok výroby, a práve číslica 0 na desiatej pozícii znamená, že vo VIN čísle nie je uvedený modelový rok.
V prípade dodaných podvozkov tak podľa slov zboru nedošlo k žiadnej zmene ani zásahu do VIN a údaje plne zodpovedajú skutočnej technickej špecifikácii.
„Všetky informácie sú overiteľné prostredníctvom výrobnej a typovej dokumentácie. Ako konkrétny príklad uvádzame VIN YS2P4X40402220622, ktorý podľa výrobnej dokumentácie prislúcha podvozku Scania P460 s kabínou CP31, motoru s výkonom 460 HP a dátumom montáže zo chassi karty (dátum výroby) 18.9.2025. Nejde teda o podvozok typu P500, ako bolo nesprávne prezentované,“ vysvetlil HaZZ s tým, že tvrdenia opozície sú klamstvami.
Rámcová zmluva
Poslanec za SaS Alojz Hlina vo štvrtok 15. januára poukázal na viacero podozrivých skutočností, ak ide o nákup hasičských áut. Upozornil, že rámcová zmluva hovorí o nových a nepoužitých vozidlách. V dodatku sa však už hovorí len o nepoužitých autách, nie nových. „Prečo na to upozorňujem? Javí sa to celé tak, že celý obchod bol dohodnutý už dávno, vošli do toho voľby (voľby do NR SR v roku 2020, pozn. SITA), ktoré vyhral niekto, kto ich nemal vyhrať a muselo to počkať. Ale niekto si už autá objednal,“ vyhlásil Hlina a vysvetlil, že ide o takzvané P500 podvozkové Scanie, ktoré sa už ale nevyrábajú.
Tie sa podľa jeho slov prestali vyrábať v roku 2020. Upozornil, že z VIN čísiel hasičských áut sa dá však vyčítať, že ide práve o P500. „V rámcovej zmluve je napísané, že to má byť na podvozkoch P460 a dodáva sa to na podvozkoch P500,“ povedal Hlina a vysvetlil, že ide o výbehové podvozky s inými riadiacimi jednotkami.
„Ak sa preprogramujú, môže dôjsť k chybám v riadení či preťaženiu náprav. Toto sú vážne veci, ktoré si vyžadujú vysvetlenie,“ dodal a zdôraznil, že sa nemôže stať, aby ľudia, ktorí majú zachraňovať životy, boli sami ohrození na životoch. Na to, že môže v skutočnosti ísť o staršie vozidlá upozornilo aj Hnutie Slovensko.