Má Hamran „home office“? Holečková vysvetľuje, prečo jej asistenta nevídať v parlamente a čo je jeho pracovná náplň - VIDEO

Na snímke v popredí poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS).
Bývalý policajný prezident Štefan Hamran sa stal asistentom opozičnej poslankyne za SaSMartiny Bajo Holečkovej v septembri minulého roka. V parlamente ho však vídavať málokedy.

Ako je známe, Hamranova mesačná odmena prevyšuje 4 100 eur, čím sa radí medzi najlepšie zarábajúcich poslaneckých asistentov.

Podľa zmluvy, ktorú bývalý policajný prezident uzavrel ako asistent opozičnej poslankyne Bajo Holečkovej, má byť v jeho náplni práce medzi inými organizovanie stretnutí pre poslanca, vybavovanie korešpondencie a emailov, či zabezpečovanie ďalších administratívnych prác.

Odmietol robiť prácu asistenta

Hamran už v tom čase prekvapil vyhlásením, že túto prácu robiť nebude a bude len radiť poslankyni Bajo Holečkovej v témach týkajúcich sa ministerstva vnútra.

Za Hamranove vyhlásenia o tom, že odmieta robiť prácu asistenta, ho kritizoval aj bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.„Pán Hamran by si mal ešte raz prečítať náplň práce asistenta. Pokiaľ verejne odmieta naplniť zmluvu, zmluva je neplatná, keďže nedochádza k jej plneniu a občania sa tak bezdôvodne skladajú na jeho plat 4 114 eur, ktorý poberá zároveň s výsluhovým dôchodkom (cca. 2500€ – 3000€),“ napísal toho času Pčolinský na sociálnej sieti.

PPZ: Aktuálne informácie prípadu Ezechiel 7
Bývalý prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Foto: SITA/Jana Birošová.

Do parlamentu nechodí

Pripomeňme, že poslanec za SaS Juraj Krúpa toho času pre médiá uviedol, že pozícia asistenta má vytvoriť Hamranovi priestor pracovať aj na poslaneckom klube SaS. „V našom záujme bolo aj to, aby mal pán Hamran prístup do parlamentu,“ povedal Krúpa. Lenže Hamrana odvtedy v parlamente nevidieť, preto sme sa poslankyne Bajo Holečkovej pýtali, kde je jeho asistent, a či má teda home office?

„My sa stretávame mimo parlamentu, asi to nie je úplne, že tu musí byť v parlamente,“ reagovala na otázku opozičná poslankyňa. Ako ďalej ozrejmila, Hamran pracuje na odborných podkladoch pre jej príspevky.

„Chodí aj do Bratislavy, môžem vás pozvať na také stretnutie, aby ste videli ako pracuje,“ uviedla ďalej Bajo Holečková. Na obhajobu Hamrana sa pridal aj jej kolega z SaS, poslanec Vladimír Ledecký.

„Ja mám dvoch asistentov a určite nepoznáte ani jedného z nich. Jeden stojí za vami a ten druhý nechodí do Bratislavy, lebo mi pripravuje odborné materiály a nepotrebuje tu chodiť,“ povedal nám Ledecký. V tejto súvislosti dopĺňame, že podľa informácií zverejnených na webovej stránke Národnej rady, mesačné odmeny pre asistentov poslanca Ledeckého sú výrazne nižšie ako to je v prípade Štefana Hamrana (ide o sumy 866 eur a 2 655 eur).

