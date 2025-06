Gašparík opúšťa Spartak Trnava. Zákulisné informácie sa potvrdili a mieri do Poľska - VIDEO, FOTO

Viac ako štyri roky trvala trénerská misia Michala Gašparíka v Spartaku Trnava. Tá sa však minimálne nateraz končí. Štyridsaťtriročný kouč sa sťahuje do Poľska a v súlade s očakávaniami povedie tím Górniku Zabrze.

Účastník poľskej Ekstraklasy informoval o príchode slovenského kouča na svojom oficiálnom webe.

Do Zabrze sa Gašparík vracia po 13 rokoch, v sezóne 2011/2012 tam pôsobil ešte ako hráč a absolvoval 15 duelov s troma gólmi.

Gašparík trénerskú kariéru začal práve v Spartaku a napriek nízkemu veku už dosiahol na lavičke významné úspechy.

Trikrát dotiahol Spartak k zisku Slovenského pohára, v ostatnej sezóne jeho zverenci obsadili 3. priečku a kvalifikovali sa do pohárovej Európy.

Celkovo viedol Spartak v 202 zápasoch s priemerom 1,85 bodu.

S Górnikom podpísal zmluvu do leta 2027. „Po prvom stretnutí so športovým riaditeľom Lukaszom Milikom som mal pozitívny pocit. Som rád, že sa klub rozhodol pre spoluprácu. Cítim, že to môže byť naozaj dobré,“ povedal Gašparík.

Aktuálne ešte prebiehajú rokovania o doplnení realizačného tímu. Kompletný zoznam spolupracovníkov Gašparíka by mal byť známy do konca budúceho týždňa.

A trnavský Spartak teraz čaká náročná úloha – nájsť si nového trénera.