Španieli po prestrelke prešli cez Francúzov do finále Ligy národov, Yamala čaká ho duel proti Ronaldovi - VIDEO

Španielsky futbalový supertalent Lamine Yamal vyhlásil, že nedeľňajšie finále Ligy národov 2024/2025 proti Portugalsku je pre neho šancou „dokázať, kto som“, po tom, čo dvoma gólmi pomohol Španielsku k víťazstvu 5:4 nad Francúzskom vo štvrtkovom semifinále. Yamal bol vyhlásený za muža zápasu, v ktorom tím „La Roja“ viedol už 5:1, no v závere dovolil Francúzom znížiť na rozdiel gólu.

Španielsko, ktoré vlani triumfovalo na majstrovstvách Európy v Nemecku, opäť ťaží z krídelníkov Yamala a Nica Williamsa. Druhý menovaný, ktorý vo finále ME 2024 proti Anglicku strelil gól a na ďalší prihral, sa presadil aj v semifinále Ligy národov.

„Je to výnimočný zápas, finále proti skvelému tímu nás ešte viac motivuje. Práve v takýchto zápasoch chcem ukázať, kto som,“ povedal 17-ročný Yamal, ktorého v nedeľu čaká súboj so 40-ročným Cristianom Ronaldom. „Je to futbalová legenda. Ja aj všetci hráči máme k Ronaldovi obrovský rešpekt. Mojou úlohou je vyhrať, a to je všetko.“ Keď Yamal v roku 2007 prišiel na svet, CR7 už mal na konte titul v Premier League v drese Manchestru United či striebro z ME 2004 v Portugalsku.

Tréner Luis de la Fuente očakáva veľký súboj: „Uvidíme dve super silné mužstvá, toto by pokojne mohlo byť aj finále majstrovstiev sveta. Hráme proti jednému z najväčších – Cristiano Ronaldo je meno, ktoré vyniká. Bezhranične ho obdivujem. Je úžasné, že v jeho veku stále hrá na takej úrovni.“

Ďalší španielsky strelec z duelu proti Francúzsku Mikel Merino dodal: „Nie je to naša prvá finálová skúsenosť. Mníchov nám pripomína krásne spomienky z ME. Byť opäť vo finále je veľký úspech a dúfam, že ho opäť vyhráme.“