Poľské médiá informujú, že príchod kouča Gašparíka do Górnika Zabrze je hotovou vecou

Po dlhých rokovaniach sa vedenie poľského futbalového klubu Górnik Zabrze dohodlo na spolupráci so slovenským trénerom Michalom Gašparíkom. V stredu večer o tom informovali viaceré poľské média na čele s webom Goal.pl. Ten dokonca uvádza, že dlhoročná stálica lavičky Spartaka Trnava bude definitívne predstavená už najbližší piatok, kedy je údajne naplánované už aj stretnutie so zástupcami médií. Samotný Gašparík, či jeho doterajší zamestnávateľ nič oficiálne doteraz nepotvrdili.

Tréner FC Spartak Trnava Michal Gašparík ml. Foto: archívne, SITA/Tomáš Somr

Trnava je na jeho odchod pripravená

Štyridsaťtriročný tréner už na konci mája priznal, že eviduje záujem Górniku o jeho služby. Uviedol tiež, že v hre o jeho angažovanie je aj ďalší poľský klub – Cracovia Krakov. Bývalý kreatívny stredopoliar má so Spartakom zmluvu platnú do leta 2026, no s jeho odchodom sa v súčasnosti počíta. Trnavčania majú podľa mnohých informácii dohodnutého Michala Ščasného, ktorý v máji ukončil svoje pôsobenie v MŠK Žilina a je údajne pripravený na návrat do „slovenského Ríma“.

Túžba zažiť lepšiu ligu

„Každý chce zažiť lepšiu ligu, kvalitnejších hráčov, viac divákov na tribúnach a všetko s tým spojené. Tu často nie sme spokojní s triviálnymi vecami, ako sú zlé terény na trénovanie. Nedokážete hráčov a mužstvo posúvať, tak ako by ste chceli. A predstava, že prídete niekam a budete mať všetko, je strašne lákavá,“ povedal Gašparík na prelome mája a júna pre lokálne médium MY Trnavské noviny.

Súčasťou klubu zo Sliezskeho vojvodstva je aj bývalý nemecký reprezentačný útočník Lukas Podolski, ktorý nedávno predĺžil s „trojkolorowými“ zmluvu o ďalšiu sezónu. Gašpark.

Nepôjde do neznámeho prostredia

Rodák z Trnavy zasadol na lavičku „bílych andelov“ ešte v januári 2021. Mužstvo viedol vo viac než 200 súťažných dueloch. Jeho najväčším úspechom je trojnásobné víťazstvo v Slovenskom pohári, pričom pod jeho vedením skončil klub v domácej lige zakaždým tretí.

Poľské médiá dopĺňajú, že Gašparíkov aklimatizačný proces u účastníka Ekstraklasy by mal byť pomerne hladký, keďže ako hráč si obliekal dres Górniku. Medzi rokmi 2011 a 2012 odohral 15 duelov v najvyššej súťaži s bilanciou tri góly a jedna asistencia.