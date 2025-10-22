Gašpara čaká mimoriadna schôdza parlamentu, poslanci sa budú zaoberať dôveryhodnosťou SIS pod jeho vedením

Vo štvrtok 23. októbra by sa mala uskutočniť mimoriadna schôdza Národnej rady SR, na ktorej sa poslanci budú zaoberať dôveryhodnosťou Slovenskej informačnej služby pod vedením Pavla Gašpara.
Vyplýva to z informácií na internetovej stránke parlamentu. Zvolanie schôdze iniciovali poslanci opozície Mária Kolíková, Juraj Krúpa a Ondrej Dostál (všetci SaS), pričom pod návrh sa podpísalo spolu 49 opozičných zákonodarcov.
Pochybnosti o majetkových pomeroch
Medzi dôvody na zvolanie mimoriadnej schôdze podľa navrhovateľov patria napríklad pochybnosti o majetkových pomeroch riaditeľa SIS Pavla Gašpara s ohľadom na jeho priznané príjmy, vrátane nejasností z účasti na podnikaní v zahraničí.
„Finančný úrad v Českej republike potvrdil, že začal správne konanie proti obchodnej spoločnosti, v ktorej má riaditeľ SIS majetkovú účasť, pretože táto utajovala účtovníctvo,“ zdôraznili poslanci. Ďalšie nové skutočnosti sa podľa navrhovateľov týkajú pochybností o ochrane utajovaných skutočností riaditeľom SIS.
Inšpekcia vyšetruje nitrianskeho šéfa polície v súvislosti s nehodou Gašpara, Holečková bola vo veci vypovedať
„Je tu totiž závažné podozrenie, že poskytuje utajované skutočnosti osobe obžalovanej z trestného činu korupcie a organizovaného zločinu Tiborovi Gašparovi, toho času podpredsedovi NR SR, o ktorých sa verejnosť dozvedela počas televíznej relácie STVR dňa 1. septembra 2025,“ pripomenuli opoziční poslanci.
Predkladatelia uznesenia k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby vedenej Pavlom Gašparom sú zároveň presvedčení, že uvedené pochybnosti o zákonom predpokladanej morálnej integrite a dodržiavaní povinností podľa zákona týkajúce sa riaditeľa SIS dávajú jasný základ pre obavy, že nielen hrozí únik utajovaných skutočností, ale že k nemu priebežne dochádza.
Obavy z vydierateľnosti riaditeľa SIS
Predkladatelia majú tiež obavy z vydierateľnosti riaditeľa SIS, lebo jeho majetkové pomery sú vo veľkej miere nejasné a zdá sa, že existuje dôvod, pre ktorý riaditeľ SIS tieto zatajuje.
Pavol Gašpar vysvetlil, čo znamenal prevrat, podľa SIS išlo len o politický slang, nie o reálne hrozby
„Predkladatelia si uvedomujú, že ako klesá dôveryhodnosť riaditeľa SIS, tak klesá aj dôveryhodnosť samotnej inštitúcie, a to nielen doma u našich občanov, ale aj v zahraničí u našich zahraničných partnerov, osobitne v rámci krajín Európskej únie a NATO, od úzkej spolupráce s ktorými je priamo závislá aj dôsledná ochrana bezpečnosti, ústavného poriadku, národných i zahraničných záujmov Slovenskej republiky,“ doplnili poslanci v odôvodnení návrhu na odvolanie Pavla Gašpara.