Pavol Gašpar vysvetlil, čo znamenal prevrat, podľa SIS išlo len o politický slang, nie o reálne hrozby

Prevrat sa nechystal, politici len zveličili zistenia SIS, tvrdí Pavol Gašpar.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Bezpečnostná situácia na Slovensku
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar. Foto: archívne, SITA
Prevrat je slangový názov, ktorý začali používať politici. Uviedol to v nedeľu riaditeľ Slovenskej informačnej službyPavol Gašpar v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 v súvislosti s tvrdeniami o prevrate, ktorými argumentovali predstavitelia štátu na začiatku roku 2025 v súvislosti s protivládnymi protestami.

Nie je to harmonogram príprav prevratu

SIS podľa Gašpara v tejto súvislosti hovorila vo svojej správe o vplyvovom pôsobení na území Slovenska, nie iba o samotnom prevrate. Všetky informácie, ktoré boli v správe uvedené, sú podľa Gašpara momentálne už overené.

„Nemajte predstavu, že tá správa bola teraz o tom, že tu sa ide robiť prevrat a ten prevrat bude vtedy a vtedy a bude ho robiť ten a ten,“ vyhlásil Gašpar. Štát podľa neho v tejto súvislosti prijal niekoľko preventívnych opatrení na úrovni všetkých bezpečnostných zložiek, ktoré boli efektívne. „Nezabránilo sa právu zhromažďovať, čiže tí ľudia mohli ďalej pokojne protestovať, a zabránili sme akýmkoľvek bezpečnostným incidentom,“ skonštatoval šéf SIS.

Trvajútrestnoprávne konania a výsluchy osôb

V súvislosti so zisteniami SIS je podľa Gašpara momentálne vedených niekoľko konaní na úrovni orgánov činných v trestnom konaní. Zároveň už podľa neho boli niektoré osoby aj vypočuté. Pokiaľ ide o údajného organizátora prevratu, veliteľa Gruzínskych légii Mamuku Mamulašviliho, ten mal podľa Gašpara zablokovaný vstup na Slovensko.

Vo všeobecnosti je však podľa neho taktickejšie pri podobných osobách ich monitorovať a zistiť, s kým sa, napríklad, stretávajú, ako ich vyhostiť.

