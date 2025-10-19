Pavol Gašpar vysvetlil, čo znamenal prevrat, podľa SIS išlo len o politický slang, nie o reálne hrozby

Prevrat je slangový názov, ktorý začali používať politici. Uviedol to v nedeľu riaditeľ Slovenskej informačnej službyPavol Gašpar v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 v súvislosti s tvrdeniami o prevrate, ktorými argumentovali predstavitelia štátu na začiatku roku 2025 v súvislosti s protivládnymi protestami.
Nie je to harmonogram príprav prevratu
SIS podľa Gašpara v tejto súvislosti hovorila vo svojej správe o vplyvovom pôsobení na území Slovenska, nie iba o samotnom prevrate. Všetky informácie, ktoré boli v správe uvedené, sú podľa Gašpara momentálne už overené.
„Nemajte predstavu, že tá správa bola teraz o tom, že tu sa ide robiť prevrat a ten prevrat bude vtedy a vtedy a bude ho robiť ten a ten,“ vyhlásil Gašpar. Štát podľa neho v tejto súvislosti prijal niekoľko preventívnych opatrení na úrovni všetkých bezpečnostných zložiek, ktoré boli efektívne. „Nezabránilo sa právu zhromažďovať, čiže tí ľudia mohli ďalej pokojne protestovať, a zabránili sme akýmkoľvek bezpečnostným incidentom,“ skonštatoval šéf SIS.
Trvajútrestnoprávne konania a výsluchy osôb
V súvislosti so zisteniami SIS je podľa Gašpara momentálne vedených niekoľko konaní na úrovni orgánov činných v trestnom konaní. Zároveň už podľa neho boli niektoré osoby aj vypočuté. Pokiaľ ide o údajného organizátora prevratu, veliteľa Gruzínskych légii Mamuku Mamulašviliho, ten mal podľa Gašpara zablokovaný vstup na Slovensko.
Vo všeobecnosti je však podľa neho taktickejšie pri podobných osobách ich monitorovať a zistiť, s kým sa, napríklad, stretávajú, ako ich vyhostiť.