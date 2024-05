Gašpar sa v parlamente tajne stretol s ruským veľvyslancom Bratčikovom. Predtým tvrdil, že také stretnutie oznámi

Na pôde Národnej rady SR v stredu potajomky poslanec a predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD) privítal ruského veľvyslanca na Slovensku Igora Bratčikova.

Stretnutie mal transparentne oznámiť

Informoval o tom poslanec Tomáš Szalay (SaS) v pléne parlamentu počas rozpravy k vládnemu návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Gašpar pritom v sobotu v relácii Sobotné dialógy verejnoprávneho média RTVS tvrdil, že stretnutie s Bratčikovom „transparentne oznámi“.

„Ja to transparentne oznámim. Považujem za prirodzené, ak prejavia aj veľvyslanci záujem sa so mnou stretnúť, že sa s nimi stretnem. Je to v poradí už štvrtý veľvyslanec, ktorý prejavil záujem o stretnutie so mnou,“ uviedol Gašpar.

V relácii ďalej tvrdil, že na stretnutí majú byť aj ďalší koaliční poslanci, chcú sa poďakovať za porážku fašizmu a ukončenie druhej svetovej vojny.

Prišli aj zástupcovia iných ambasád

Rozpravu k vládnemu návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý má nahradiť verejnoprávne médium Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS), si do parlamentu prišli dobrovoľne vypočuť aj diplomatickí zástupcovia britskej a americkej ambasády, ktorí sedia v rokovacej sále na balkóniku.