Gašpar v parlamente privíta ruského veľvyslanca Bratčikova, takéto stretnutie považuje za prirodzené

Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť a poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) sa pravdepodobne na budúci týždeň stretne na pôde Národnej rady SR s veľvyslancom Ruska na Slovensku Igorom Bratčikovom.

„Ja to transparentne oznámim. Považujem za prirodzené, ak prejavia aj veľvyslanci záujem sa so mnou stretnúť, že sa s nimi stretnem. Je to v poradí už štvrtý veľvyslanec, ktorý prejavil záujem o stretnutie so mnou,“ uviedol Gašpar v relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS.

Na stretnutí majú byť aj ďalší koaliční poslanci, chcú sa poďakovať za porážku fašizmu a ukončenie druhej svetovej vojny.

Poslanec Gábor Grendel (klub hnutia Slovensko) tvrdí, že on by sa za súčasného stavu ako predseda branno-bezpečnostného výboru s ruským veľvyslancom na Slovensku nestretol.