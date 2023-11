Futbal (Bosna a Hercegovina - Slovensko): Hrá sa druhý polčas, Boženík vyrovnal a videl kartu (online)

Slovenskí futbalisti hrajú v nedeľu od 20:45 v Zenici proti domácej Bosne a Hercegovine svoje posledný zápas v J-skupine kvalifikácie o postup na Euro 2024.

Účasť na kontinentálnom šampionáte si už zaistili štvrtkovým triumfom nad Islandom (4:1). Tréner Francesco Calzona povolil hráčov v noci na piatok oslavu, no po nej sa začala svedomitá príprava na posledné tohtoročné vystúpenie.

Radi by v ňom uspeli, keďže by to zlepšilo ich vyhliadky na to, aby boli pri decembrovom žrebe ME 2024 v treťom výkonnostnom koši.

Kvalifikácia ME 2024 vo futbale (J-skupina) Zenica Bosna a Hercegovina – Slovensko 1:1 (0:0) / po I. polčase Štadión Bilino Polje

Góly:

49. min. – 1:0 P. Hrošovský (vlastný gól)

52. min. – 1:1 R. Boženík Žlté karty: 3 – 1

35. R. Gojković, 48. I. Bašić, 58. S. Prevljak – 52. R. Boženík strely celkovo (na bránu): 1:6 (1:1), rohové kopy: 1:6, ofsajdy: 1:0, držanie lopty (v %): 51 – 49, rozhodcovia: Julian Weinberger – Maximilian Kolbitsch, Andreas Witschnigg (všetci Rak.)

Zostavy:

Bosna a Hercegovina: Pirić – Gazibegović, Gojković, Hadžikadunić, Mujakić – Cimirot, Hadžiahmetović, Bašić – Hamulić, Prevljak, Demirović

Slovensko: Rodák – Pekarík, Šatka, Škriniar, Hancko – Duda, Hrošovský, Bénes – Suslov, Boženík, Mak