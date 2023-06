Slováci získali vo Vaduze dôležité tri body v zápase o Euro 2024, o víťazstve rozhodla hlavička Vavra (video+foto)

Slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel aj druhý júnový duel v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka.

Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu po sobotňajšom triumfe v Reykjavíku nad domácimi Islanďanmi 2:1 zvíťazili aj v utorok vo Vaduze nad výberom Lichtenštajnska 1:0 gólom Denisa Vavra a pripísali si ďalšie dôležité tri body.

V tabuľke kvalifikačnej J-skupiny si Slováci upevnili 2. priečku, zo štyroch doterajších duelov vyťažili desať bodov a za vedúcimi Portugalčanmi zaostávajú o dva body.

Skóre zápasu otvoril Vavro

Slovenskí futbalisti mali počas väčšiny duelu územnú prevahu, dlho však nevedeli nájsť recept na sústredenú domácu defenzívu. V úvodnej desaťminútovke nepremenil svoju šancu Tomáš Suslov, po ňom pálil Milan Škriniar a s jeho pokusom si poradil domáci gólman.

Hrozili aj domáci, ale s pokusom Maximiliana Göppela si poradil brankár Martin Dúbravka. Róbert Polievka potom mieril do brvna, po akcii však rozhodcovia ‚odmávali‘ postavenie mimo hry. Slovenský výber sa dočkal až tesne pred prestávkou, keď center Petra Pekaríka predĺžil Dávid Hancko a Denis Vavro hlavou otvoril skóre.

Po zmene strán domácim futbalistom dochádzali sily, no Slováci to nevyužili na gólovú poistku. Naopak, gólman Dúbravka musel ratovať pri tvrdej strele Dennisa Salanoviča. Tím SR si už potom udržal najtesnejší náskok, aj keď v druhej štyridsaťpäťminútovke nebol tak dominantný ako v prvej.

Víťazstvo prinieslo dôležité tri body

„Máme tri body a vonku sme ich v júni získali šesť. To je dôležité, aj keď sme v utorok triumfovali len 1:0. Nečakal som, že rozhodnem. Súper zdržiaval hru a rozhodca im to toleroval. Zvíťazili sme a to je dôležité. Kvalifikácia sa hrá na body, nie na krásu. Teraz ideme oddychovať. Do kvalifikácie sme síce vstúpili zle, ale v ďalších troch dueloch sme to odčinili troma víťazstvami. Potešili sme aj divákov a verím, že v septembri prídu na domáce súboje v hojnom počte,“ zhodnotil po súboji autor víťazného zásahu Denis Vavro v prenose televízie Sport1.

V ďalších dvoch sobotňajších dueloch J-skupiny sa zrodili víťazstvá hosťujúcich výberov. Portugalčania v Reykjavíku zdolali domácich Islanďanov 1:0 gólom Cristiana Ronalda z 89. minúty a tím Luxemburska prekvapujúco triumfoval na pôde Bosny a Hercegoviny 2:0.

Hamšíkov posledný zápas

Utorkový súboj vo Vaduze bol úplne posledný v kariére pre Marek Hamšíka, v Lichtenštajnsku hral do 78. minúty.

„Dôležité sú tri body. Chceli sme zvíťaziť vyššie a netrápiť sa do konca, ak by sme ich dali viac, hralo by sa nám ľahšie. Mám za sebou posledný súťažný duel kariéry. Na najbližšom reprezentačnom zraze už budem súčasťou realizačného tímu,“ povedal po súboji.

Stredopoliar Stanislav Lobotka doplnil: „Vedeli sme, že to nebude jednoduchý duel a súper bude viac brániť. V prvom polčase sme si vypracovali niekoľko šancí. Škoda, že sme domácich nezlomili na začiatku. Sme radi za výsledok, naša skupina nie je ľahká.“