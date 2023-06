Slováci vybojovali tri body na Islande, rozhodol kuriózny gól Suslova (video)

Slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel prvý z dvoch júnových duelov v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka. Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu v Reykjavíku získali dôležité tri body za triumf nad domácimi Islanďanmi 2:1 (1:1). V tabuľke kvalifikačnej J-skupiny si Slováci upevnili 2. priečku, z troch doterajších duelov vyťažili sedem bodov.

Portugalsko s deviatimi bodmi

Na čele je zatiaľ bezchybný výber Portugalska s deviatimi bodmi. Nasledujú štvorbodové Luxembursko, s troma bodmi Island aj Bosna a Hercegovina, výber Lichtenštajnska zatiaľ nebodoval. Najbližšie sa tím SR predstaví v boji o Euro 2024 v utorok 20. júna vo Vaduze proti výberu Lichtenštajnska.

V prvom polčase sa slovenskí futbalisti ujali vedenia v 27. minúte, keď po spolupráci dvoch skúsených hráčov skóroval z viac ako 20 metrov Juraj Kucka, ktorému prihrával kapitán Marek Hamšík.

Slováci v úvodnej štyridsaťpäťminútovke nehrali dobre v defenzíve, robili chyby a po jednej z nich zahrávali domáci pokutový kop. Ten s prehľadom premenil Alfred Finnbogason a do druhého polčas šli tímu za stavu 1:1, keď v závere prvej časti Róbert Mak nepremenil stopercentnú šancu.

Dôležité víťazstvo

Po zmene strán sa tím SR zlepšil v defenzíve a domácich nepúšťal do príležitostí. Slováci lepšie kombinovali a po centri Dávida Hancka z ľavej strany sa k lopte dostal striedajúci Tomáš Suslov.

Zakončiť sa mu síce nepodarilo, no odkop domáceho Johanna Gudmundssona sa v 70. minúte odrazil od stredopoliara holandského Groningenu a doplachtil až do domácej bránky – 1:2. V ďalšom priebehu Slováci pozorne bránili a až v úplnom závere sa Islanďania dostávali do náznakov šancí.

„Dosiahli sme dôležité víťazstvo. Máme tri body, po ktoré sme sem prišli. Síce so šťastím, ale aj to patrí k futbalu. Najmä v prvom polčase sme veľa kazili, čo by sa nemalo stávať. Chceme sa však prezentovať krátkymi prihrávkami na riziko. Som rád, že tu môžem byť a pomohol som mužstvu. Zisk troch bodov na ťažkej pôde nebude nič znamenať, ak ich nepotvrdíme v utorok vo Vaduze,“ zhodnotil v prenose RTVS kapitán slovenského výberu Marek Hamšík, ktorý hral do 80. minúty.

Škriniar po viac ako trojmesačnej pauze

V ďalších dvoch sobotňajších dueloch J-skupiny sa zrodili víťazstvá domácich výberov 2:0. Portugalčania v Lisabone zdolali tím Bosny a Hercegoviny a tím Luxemburska v Luxembursku triumfoval nad reprezentáciou Lichtenštajnska.

„Som rád, že som bol konečne na ihrisku. V zápase som sa cítil dobre a chalani mi pomohli. Ja som sa snažil pomôcť im. Šance súpera pramenili z našich chýb. Chceme hrať po zemi a kombinovať, z toho však pramenia aj chyby. Budeme radi, ak ich bude stále menej a menej. Som rád, že sme uhrali dôležité tri body. Šťastie sa dnes priklonilo na našu stranu, ale kráčali sme mu oproti,“ zhodnotil stopér Milan Škriniar, ktorý absolvoval súťažný zápas po viac ako trojmesačnej pauze zavinenej zranením.

Kvalifikácia o postup na futbalové majstrovstvá Európy 2024 do Nemecka

J-skupina:

REYKJAVÍK

Island – Slovensko 1:2 (1:1)

Góly: 41. Finnbogason (z pok. kopu) – 27. Kucka, 70. Suslov, ŽK: 67. H. Magnusson – 26. Pekarík, rozhodoval: Robertson (Škót.)

Zostavy:

Island: Runarsson – Sampsted (82. S. A. Magnusson), Ingason, Palsson, H. Magnusson – Willumsson, Gunnarsson, J. Gudmundsson – A. Gudmundsson, Finnbogason (64. Haraldsson), Thorsteinsson (64. Ellertsson)

Slovensko: Dúbravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Hamšík (82. Bero) – Schranz (82. D. Ďuriš), Polievka (58. Suslov), Mak (58. Boženík)

LUXEMBURG

Luxembursko – Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)

LISABON

Portugalsko – Bosna a Hercegovina 2:0 (1:0)