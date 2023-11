Šťastní hráči aj plný štadión pre mňa znamená viac ako nejaká osobná radosť, povedal Calzona po zápase s Islandom (video)

Keď koncom augusta prichádzal na pozíciu trénera slovenskej futbalovej reprezentácie neznámy Talian Francesco Calzona, mnohí nechápavo krútili hlavami. Neverili, že kouč, ktorý predtým pracoval vždy len ako asistent, dokáže slovenský národný tím usmerniť tak, aby v krátkom časovom úseku upravil svoju hru a prebojoval sa na vrcholný turnaj. Najmä po tom, ako Slováci vypadli v Lige národov do C-divízie a v roku 2022 z nej nepostúpili nahor.

Spečatenie miestenky na Euro

Calzona si pri kormidle slovenskej reprezentácie musel počkať na prvý triumf až do konca marca 2023, no odvtedy jeho zverenci zbierajú iba víťazstvá s výnimkou dvoch duelov proti mimoriadne silnému výberu Portugalska. A výsledkom toho je, že už po deviatich zápasoch kvalifikácie o postup na budúcoročné Euro figurujú slovenskí futbalisti medzi istými účastníkmi ME. Zisk miestenky spečatili vo štvrtok v domácom víťaznom stretnutí proti Islanďanom 4:2, na postup by im však stačil aj bod.

Slováci na Národnom futbalovom štadióne síce prehrávali, no ešte pred prestávkou Juraj Kucka s Ondrejom Dudom zariadili otočku. Po zmene strán pridal dva presné zásahy Lukáš Haraslín a aj keď súper ešte skorigoval, po záverečnom hvizde rozhodcu sa mohli rozpútať oslavy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tím dokazuje, ako rastie

„Inkasovaný gól ma trochu zasiahol, ale veľmi rýchlo som sa upokojil, pretože som videl, že pokračujeme v tom, čo sme chceli, teda hrať futbal. Keď som videl, že nestrácame hlavu, hneď som pochopil, že výsledkovo budeme úspešní. Dôležité bolo, že sme otočili ešte pred prestávkou. Hlavne hvizd po prvej časti nám dodal pokoj, lebo v kabíne sme si mohli povedať, čo chceme ďalej. Chceli sme súpera ešte viac ,natiahnuť‘, či už do šírky alebo do hĺbky. Bol to dôležitý moment. Vedeli sme, že keď ihrisko otvoríme, tak súper je zraniteľný. Potrebovali sme ich trochu vytiahnuť z ich polovice. Tento tím dokazuje, ako rastie. Aj po tom, ako sme prehrávali, sme sa dokázali vrátiť do dueli. Podľa môjho názoru sme veľmi dobre vstúpili do druhého polčasu, ten úvod bol fantastický. Nemám však vo zvyku byť pokojný až do úplného záveru,“ prezradil kouč Calzona na oficiálnej tlačovej konferencii.

Talian priznal, že najväčšiu radosť mal z toho, keď videl okolo seba šťastných ľudí. „Som veľmi spokojný a napĺňa ma, keď vidím okolo seba šťastných ľudí. Môj charakter je taký, že ja radšej dávam ako beriem. Vidieť šťastných hráčov aj plný 20-tisícový štadión, to pre mňa znamená viac ako nejaká osobná radosť. Boli to super okamihy,“ pokračoval kouč reprezentácie SR a poznamenal: „Hrali sme to, čo od prvého dňa hovorím chalanom. Tento tím nemá kvalitu brániť na vlastnej polovici, toto mužstvo má kvalitu na to, aby hralo vysoko na polovici súpera. Ja som tieto kvality pochopil, lebo prácou trénera je aj poznať charakteristiky a typy hráčov.“

Spomenul si na začiatky

Uviedol tiež, že na budúcoročné Euro ešte nemyslí. „Na ME som ešte nemyslel, duel proti Islandu bol totiž mimoriadne dôležitý na to, aby som myslel na iné veci. A teraz sa v prvom rade musím zhovárať s predstaviteľmi zväzu a potom sa rozhodneme, ako ďalej v budúcnosti. Zväz bol ku mne ústretový a nechýbalo nám nič. Urobili všetko pre to, aby sme sa dostali až sem. Nejaké rozhodnutia budeme riešiť spolu a isto nájdeme spoločnú reč,“ povedal.

Calzona sa tiež vrátil k tomu, ako na Slovensko vlani v lete prichádzal. „Predtým som 15 rokov spolupracoval s obrovskými trénermi, s veľkými menami. Bol som asistent, lebo ma to napĺňalo, naučil som sa od nich veľa. Potom prišla táto možnosť a vedel som, že to bude výzva. Pochopil som, že v kariére potrebujem nové výzvy a novú emóciu. Dá sa povedať, že ponuku som prijal hneď a s radosťou,“ hovoril pred novinármi a doplnil: „Pred štrnástimi mesiacmi, ešte pred začiatkom kvalifikácie, sme boli terčom kritiky, čo podľa mňa nie je správne. Osoby, ktoré také reči šíria, nechcú dobre slovenskému futbalu. Mali by milovať svoju krajinu bez ohľadu na to, kto je tréner. Po štrnástich mesiacoch som pochopil, že tieto osoby nemajú slovenské srdce. Je to nejaká ľudská vlastnosť, že sa cítia ako bohovia. Beriem to teda ako pocit zadosťučinenia. Som spokojný a verím, že tie osoby budú pokračovať v slovnom napádaní, pretože to ma robí silnejším.“

V nedeľu čaká na slovenský tím rozlúčka s kvalifikáciou o postup na ME 2024 v Zenici, kde ich vyzve domáci výber Bosny a Hercegoviny.