Frida Karlssonová získala druhé zlato na olympiáde, Slovenka Danielová až na 102. mieste - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová potvrdila svoju superformu a vo štvrtkových pretekoch na 10 kilometrov voľnou technikou získala druhú zlatú medailu na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Do cieľa prišla v čase 22:49,2 min a podobne ako v sobotňajšom skiatlone na 20 kilometrov aj tentoraz s výrazným náskokom.
Až 46,6 sekundy po nej finišovala ďalšia Švédka Ebba Anderssonová. Bronz získala Američanka Jessie Digginsová, ktorá za Karlssonovou zaostala o 49,7 sekundy. V 111-člennom štartovom poli malo zastúpenie aj Slovensko – Mária Danielová obsadila 102. priečku so stratou 8:31,6 min.
Dve zlaté medaily
„Čo sa deje? Celé telo mi srší energiou,“ kričala Karlssonová v cieli v rozhovore pre švédsku televíziu SVT.
Nikdy som nebola taká zamilovaná do lyžovania, vravela Karlssonová po zlate v skiatlone - FOTO
Dvadsaťšesťročná pretekárka získala tretí cenný kov spod piatich kruhov. Na ZOH v Pekingu 2022 získala bronz so štafetou a v Taliansku má zatiaľ na konte dve zlaté medaily.
Dostala radu
Pred štvrtkovými pretekmi priznala, že dostala radu od nórskeho bežca Johannesa Hösflota Klaeba, aby nezačínala príliš rýchlo, čo bola jej doterajšia slabina. Spravila si to však po svojom a už v polovici trate mala náskok 23 sekúnd pred najbližšou prenasledovateľkou.
Halinárová exkluzívne pre SITA o výkone Sloveniek: Baby nebudú spokojné, dostávať na kole skoro minútu nie je hodné olympiády - FOTO
Na otázku, ako zvládla tlak, Karlssonová odpovedala: „Dnes som si to neuveriteľne vychutnávala. Cítila som, že ma poháňa publikum aj tréneri. Bolo to fantastické!“ Preteky však opisovala ako extrémne vyčerpávajúce. „Nohy kričali: ‚Zastav!‘, no snažila som sa robiť, čo mi prikazovala hlava,“ skonštatovala Karlssonová.