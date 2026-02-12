Frida Karlssonová získala druhé zlato na olympiáde, Slovenka Danielová až na 102. mieste - FOTO

„Čo sa deje? Celé telo mi srší energiou,“ kričala Karlssonová v cieli v rozhovore pre švédsku televíziu SVT.
Milan Cortina Olympics Cross Country
Frida Karlssonová zo Švédska, zabalená vo švédskej vlajke, po skončení pretekov v behu na lyžiach na 10 kilometrov voľnou technikou na ZOH 2026 v talianskom Tesere vo štvrtok 12. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová potvrdila svoju superformu a vo štvrtkových pretekoch na 10 kilometrov voľnou technikou získala druhú zlatú medailu na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Do cieľa prišla v čase 22:49,2 min a podobne ako v sobotňajšom skiatlone na 20 kilometrov aj tentoraz s výrazným náskokom.

Až 46,6 sekundy po nej finišovala ďalšia Švédka Ebba Anderssonová. Bronz získala Američanka Jessie Digginsová, ktorá za Karlssonovou zaostala o 49,7 sekundy. V 111-člennom štartovom poli malo zastúpenie aj Slovensko – Mária Danielová obsadila 102. priečku so stratou 8:31,6 min.

Dve zlaté medaily

Dvadsaťšesťročná pretekárka získala tretí cenný kov spod piatich kruhov. Na ZOH v Pekingu 2022 získala bronz so štafetou a v Taliansku má zatiaľ na konte dve zlaté medaily.

Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.
Milan Cortina Olympics Cross Country
Frida Karlssonová zo Švédska pózuje po získaní zlatej medaily v behu na lyžiach na 10 km s intervalovým štartom na zimných olympijských hrách 2026 v Tesere v Taliansku vo štvrtok 12. februára 2026. Foto: SITA/AP

Dostala radu

Pred štvrtkovými pretekmi priznala, že dostala radu od nórskeho bežca Johannesa Hösflota Klaeba, aby nezačínala príliš rýchlo, čo bola jej doterajšia slabina. Spravila si to však po svojom a už v polovici trate mala náskok 23 sekúnd pred najbližšou prenasledovateľkou.

Na otázku, ako zvládla tlak, Karlssonová odpovedala: „Dnes som si to neuveriteľne vychutnávala. Cítila som, že ma poháňa publikum aj tréneri. Bolo to fantastické!“ Preteky však opisovala ako extrémne vyčerpávajúce. „Nohy kričali: ‚Zastav!‘, no snažila som sa robiť, čo mi prikazovala hlava,“ skonštatovala Karlssonová.

Milan Cortina Olympics Biathlon
