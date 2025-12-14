Florbalistky Slovenska na MS napokon siedme, titul si druhýkrát v histórii vybojovali Švajčiarky - VIDEO

Slovenské reprezentantky vo florbale napokon obsadili na majstrovstvách sveta v Česku siedmu pozíciu. Po štvrťfinálovom debakli od Švajčiarok 1:4 a sobotňajšej tesnej prehre s Lotyškami 3:4 po predĺžení vo svojom záverečnom vystúpení na turnaji zdolali Dánky 7:6.
Zverenky trénera Michala Jedličku na tomto fóre skončili najhoršie za ostatnú dekádu, naposledy ešte v roku 2015 obsadili 8. priečku. Odvtedy boli dvakrát piate a dvakrát šieste, teraz napokon siedme.
Slovenské florbalistky síce v úvode prehrávali 0:1, neskôr však viedli 4:2, 6:3 aj 7:4. V závere duelu dovolili súperkám skorigovať na rozdiel jediného gólu.
„Bol to podobný duel ako proti Lotyškám. O niečo bol lepší v produktivite, no napriek tomu sme strelili málo gólov v porovnaní s vypracovanými príležitosťami. Naopak, súper z ojedinelých šancí strelil góly, ktoré by sme nemali dostávať,“ zhodnotil kouč Jedlička podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu florbalu (SZFB).
Pre viaceré hráčky zo slovenského tímu to bola rozlúčka s najcennejším dresom. Medzi nimi je aj kapitánka Katarína Klapitová. „Spočiatku to bolo z našej strany trochu nervózne a myslím si, že Dánky sa snažili o niečo viac než my. Potom sme si uvedomili, že chceme tento duel vyhrať aj keď konečné siedme miesto nie je tým, ktoré sme chceli,“ povedala.
V záverečnom súboji na turnaji dosiahla hetrik Kristína Belicová, aj pre ňu to bol posledný duel v národnom tíme. „Bol to náročný duel až do samého záveru. Som rada, že sme to napokon zvládli, no mrzí nás, že sme opäť nepremenili veľké množstvo šancí. Čo sa týka konečného umiestnenia, nie sme spokojné, pretože sme nepodali také výkony, aké sme mali,“ uviedla.
Okrem nich absolvovali záverečný zápas v reprezentácii aj sestry Paulína a Kristína Hudákové. Paulína v nedeľu skórovala dvakrát a uzavrela svoj strelecký účet v najcennejšom drese na rovných 100 gólov.
Na svetovom šampionáte slovenskému výberu chýbali dve skúsené hráčky – pre zranenia absentovali Lenka Červená a Nikol Drábeková.
Zlaté medaily si napokon v Ostrave vybojovali Švajčiarky, ktoré v nedeľňajšom finále zdolali domáce Češky 2:0. Zlato z MS získali druhýkrát v histórii, pretým uspeli aj v roku 2005.
Premiérovo zostali bez medaily jedenásťnásobné svetové šampiónky Švédky, ktoré v semifinále podľahli Švajčiarkam 3:6 a v súboji o bronz aj Fínkam 4:6. Od prvých MS žien v roku 1997 pritom len tretíkrát chýbali vo finále. Po MS 2025 tak už len reprezentantky Fínska neboli na žiadnom šampionáte bez cenného kovu.