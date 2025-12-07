Slovenské florbalistky nasúkali Poľkám 7 gólov, najlepšia bola Paulína Hudáková

Slovenské reprezentantky vo florbale si veľmi želali úspešný vstup do majstrovstiev sveta v Českej republike a to aj splnili.
V úvodnom svojom vystúpení v B-skupine v Brne zdolali Poľky 7:3 a zapísali si dôležité tri body. A keďže Švédky s Fínkami remizovali 3:3, Slovensko je po prvom hracom dni na čele tabuľky B-skupiny.
Slovenské florbalistky po úvodnom oťukávaní strelili Poľkám do konca prvej tretiny dva góly a položili tak základ neskoršiemu triumfu.
Až za stavu 5:0
Po dvoch presných zásahoch Sophie Sabolovej prišli v druhej tretine dva góly Paulíny Hudákovej a neskôr sa do streleckej listiny zapísali aj Katarína Klapitová, Daniela Hrabovská a Laura Chúpeková. Poľky strelili prvý gól až za stavu 0:5.
„Bol to z našej strany výborný zápas. Dve tretiny sme hrali perfektne Dievčatá vstúpili do súboja s veľkou pokorou a koncentráciou a zodpovedne odohrali dve tretiny duelu čiže môžeme vysloviť spokojnosť,“ uviedol tréner Michal Jedlička na webe Slovenského zväzu florbalu.
Chyby v tretej tretine
Najlepšia hráčka zápasu Paulína Hudáková skonštatovala: „Som rada, že sme súboj zvládli, no do tretej tretiny sme nevstúpili najlepším spôsobom. Spravili sme niekoľko chýb, čo skúsené poľské hráčky dokázali potrestať. My sa podobným chybám musíme v ďalších zápasoch vyvarovať.“
V nedeľu od 13.00 h čaká na Slovenky súboj proti Fínkam. A keďže tie patria do absolútnej svetovej špičky, slovenské florbalistky môžu len prekvapiť.
Zápas, ktorý môže posunúť
„Čaká nás ešte náročnejší súboj, než sme si predstavovali. O prvenstve v skupine medzi Švédkami a Fínkami rozhodne skóre, ktoré budú oba tímy naháňať v súbojoch s nami a Poľkami. Nasledujúce dva duely nás môžu posunúť v získaní skúseností v obrannej činnosti a taktiež verím, že pre debutantky to bude veľký zážitok,“ povedala Paulína Hudáková.