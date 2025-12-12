Tvrdé stretnutie s realitou. Slovenky dostali od Švajčiarok 14 gólov - VIDEO

Jediný slovenský gól strelila v tretej tretine za stavu 0:11 Klára Grossová.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
MS vo florbale: Slovensko - Švajčiarsko
Slovenské florbalistky nemali šancu proti Švajčiarkam a prehrali s nimi 1:14. Foto: www.szfb.sk
Slovenské florbalistky si na majstrovstvách sveta v Česku podľa očakávania zahrajú o 5.- 8. miesto. Slovenky postúpili do štvrťfinále, ale tam nastal tvrdý stret s realitou. Švajčiarky im vo štvrtok večer v Ostrave nasúkali 14 gólov a v zápase absolútne dominovali.

Jediný slovenský gól strelila v tretej tretine za stavu 0:11 Klára Grossová. Tretia najlepšia strelkyňa slovenskej extraligy strelou bez prípravy z väčšej vzdialenosti „prepálila“ defenzívnu hradbu tiel pred sebou.

Neplnili pokyny

„Vedeli sme, že tento súboj bude veľmi náročný, ale napriek tomu sme chceli prekvapiť. Celé dva roky sa na to pripravujeme a žiaľ, opäť sme to nezvládli. Neplnili sme taktické pokyny trénera. Pozreli sme si na videu, čo a ako Švajčiarky robia, a aj napriek tomu sme ich nestíhali pokryť,“ povedala Grossová na webe Slovenského zväzu florbalu.

Hra na jednu bránku

Švajčiarky od úvodných minút udávali tempo a prakticky sa hralo na jednu bránku. Spočiatku ešte Slovenky stačili pokrývať rýchle hráčky súpera v defenzíve, ale s pribúdajúcimi švajčiarskymi gólmi im to išlo čoraz horšie.

Po dvoch tretinách bolo 8:0 pre favorita a tréner Michal Jedlička sa rozhodol vymeniť brankárky. Namiesto Pavlíny Farulovej dal šancu iba 17-ročnej Romane Velekovej.

Poriadne si však ani nestihla siahnuť na loptičku a za minútu a tri sekundy trikrát inkasovala. Bola to demonštrácia sily švajčiarskej ofenzívy. Posledný gól víťazného tímu strelila v 58. min Isabelle Greigová, ktorá ním dovŕšila hetrik.

Nemastné-neslané

„Zápas sa nám vôbec nevydaril. Dievčatá nebehali a prakticky všade boli pomalšie. V prvej tretine sme inkasovali lacné góly, kde nám vždy súperky odbehli v súbojoch 1 na 1. Vedeli sme o tom a mali sme si dávať pozor, no nie sme zvyknutí pokryť kvalitu v takomto tempe. Chýbala nám energia. Pôsobili sme nemastne-neslane a súperky boli oveľa lepšie, zatiaľ čo my sme nepredviedli prakticky nič,“ komentoval tréner Jedlička.

Piate miesto je cieľ

Zatiaľ čo Švajčiarky si počkajú na svoje súperky v semifinále, na Slovenky čakajú počas víkendu súboje o konečné 5.- 8. miesto. Podľa Jedličku urobia všetko preto, aby si vybojovali konečnú piatu priečku.

Do semifinále už postúpili aj domáce Češky po presvedčivom triumfe nad Nórkami (9:2). V piatok odohrajú zostávajúce dva štvrťfinálové zápasy: Fínsko – Dánsko a Švédsko – Lotyšsko.

