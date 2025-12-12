Tvrdé stretnutie s realitou. Slovenky dostali od Švajčiarok 14 gólov - VIDEO

Slovenské florbalistky si na majstrovstvách sveta v Česku podľa očakávania zahrajú o 5.- 8. miesto. Slovenky postúpili do štvrťfinále, ale tam nastal tvrdý stret s realitou. Švajčiarky im vo štvrtok večer v Ostrave nasúkali 14 gólov a v zápase absolútne dominovali.
Jediný slovenský gól strelila v tretej tretine za stavu 0:11 Klára Grossová. Tretia najlepšia strelkyňa slovenskej extraligy strelou bez prípravy z väčšej vzdialenosti „prepálila“ defenzívnu hradbu tiel pred sebou.
Slovenky nasúkali Holanďankám 11 gólov. Vo štvrťfinále ich čakajú Švajčiarky - VIDEO
Neplnili pokyny
„Vedeli sme, že tento súboj bude veľmi náročný, ale napriek tomu sme chceli prekvapiť. Celé dva roky sa na to pripravujeme a žiaľ, opäť sme to nezvládli. Neplnili sme taktické pokyny trénera. Pozreli sme si na videu, čo a ako Švajčiarky robia, a aj napriek tomu sme ich nestíhali pokryť,“ povedala Grossová na webe Slovenského zväzu florbalu.
Hra na jednu bránku
Švajčiarky od úvodných minút udávali tempo a prakticky sa hralo na jednu bránku. Spočiatku ešte Slovenky stačili pokrývať rýchle hráčky súpera v defenzíve, ale s pribúdajúcimi švajčiarskymi gólmi im to išlo čoraz horšie.
Slovenské florbalistky na MS v Česku povedie kapitánka Klapitová. Prioritou bude vyraďovacia časť
Po dvoch tretinách bolo 8:0 pre favorita a tréner Michal Jedlička sa rozhodol vymeniť brankárky. Namiesto Pavlíny Farulovej dal šancu iba 17-ročnej Romane Velekovej.
Poriadne si však ani nestihla siahnuť na loptičku a za minútu a tri sekundy trikrát inkasovala. Bola to demonštrácia sily švajčiarskej ofenzívy. Posledný gól víťazného tímu strelila v 58. min Isabelle Greigová, ktorá ním dovŕšila hetrik.
Keď Švédky zapli na plné obrátky, Slovenky nestíhali. V osemfinále si zahrajú proti Holanďankám
Nemastné-neslané
„Zápas sa nám vôbec nevydaril. Dievčatá nebehali a prakticky všade boli pomalšie. V prvej tretine sme inkasovali lacné góly, kde nám vždy súperky odbehli v súbojoch 1 na 1. Vedeli sme o tom a mali sme si dávať pozor, no nie sme zvyknutí pokryť kvalitu v takomto tempe. Chýbala nám energia. Pôsobili sme nemastne-neslane a súperky boli oveľa lepšie, zatiaľ čo my sme nepredviedli prakticky nič,“ komentoval tréner Jedlička.
Piate miesto je cieľ
Zatiaľ čo Švajčiarky si počkajú na svoje súperky v semifinále, na Slovenky čakajú počas víkendu súboje o konečné 5.- 8. miesto. Podľa Jedličku urobia všetko preto, aby si vybojovali konečnú piatu priečku.
Do semifinále už postúpili aj domáce Češky po presvedčivom triumfe nad Nórkami (9:2). V piatok odohrajú zostávajúce dva štvrťfinálové zápasy: Fínsko – Dánsko a Švédsko – Lotyšsko.