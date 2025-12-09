Slovenky nasúkali Holanďankám 11 gólov. Vo štvrťfinále ich čakajú Švajčiarky - VIDEO

Slovenské florbalistky postupom do štvrťfinále splnili základný cieľ na svetovom šampionáte v Česku.
V osemfinálovom súboji v Brne si Slovenky podľa predpokladov poradili s Holanďankami 11:4 (4:1, 4:0, 3:3) a o postup do semifinále zabojujú so Švajčiarkami. Tento zápas sa bude hrať vo štvrtok 11. decembra od 19.30 h v Ostrave.
Keď Švédky zapli na plné obrátky, Slovenky nestíhali. V osemfinále si zahrajú proti Holanďankám
Slovenky po vysokej prehre so Švédkami (1:15) nastúpili po minimálnom oddychu proti Holanďankám a už po necelých dvoch minútach inkasovali gól po zásahu Ilse Stoffersovej.
Z 0:1 na 8:1
Trvalo jedenásť minút, kým Ivana Túčeková vyrovnala a potom sa už slovenské favoritky rozbehli. Do konca prvej tretiny pridali ešte tri góly a v druhej tretine ďalšie štyri. Až za stavu 8:1 po góle Lindy Pudišovej v 31. min slovenské hráčky stiahli nohu z plynu a k slovu sa dostali Holanďanky. Tretia tretina sa skončila 3:3. Posledný jedenásty gól Slovenska pridala Klára Grossová krásnou strelou zdiaľky do vzdialenejšieho horného rohu bránky.
„Nebolo to úplne jednoduché. V prvej tretine súperky ešte mali energiu. Na začiatku sme rýchlo prehrávali 0:1, ale keď sme to ešte v prvej tretine otočili, mali sme zápas pod kontrolou a hrali sme v pohode. Neskôr sme už šetrili naše najlepšie hráčky na dôležité štvrťfinále proti Švajčiarsku,“ zhodnotil tréner Michal Jedlička pre STVR.
Vyšla jej kľučka
Dvojgólová slovenská útočníčka Laura Chúpeková doplnila:
„Som rada, že mi to konečne padlo! Vyšla mi aj kľučka, za ktorú ma predtým tréner kritizoval. Dali sme veľa gólov a to je dobrý odpich do ďalších zápasov. Musíme si teraz poriadne oddýchnuť. Potom si povieme taktiku a pôjdeme do toho proti Švajčiarkam.“