Dvojciferný výprask Sloveniek od Fínok zmiernila tretia tretina - VIDEO

Nie je súper ako súper! Po úvodnom vydarenom vystúpení a dôležitom víťazstve nad Poľkami (7:3) slovenské florbalistky pocítili tvrdú realitu a v druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v Česku podľahli Fínkam 4:13.
Už po prvej tretine bolo rozhodnuté, keďže favorizované severanky ju vyhrali 5:0.
Po druhej tretine to už bolo 9:1 pre Fínky, keď svoj strelecký koncert rozohrala Veera Kaupiová, autorka napokon šiestich gólov. V druhej polovici zápasu dal tréner Sloveniek Michal Jedlička viac priestoru aj hráčkam z lavičky a tie sa mu odmenili dobrým výkonom.
Zlepšenie v tretej tretine
Tretiu tretinu slovenské hráčky prehrali iba 3:4 a záver zápasu aspoň mierne vyrovnali. Dva slovenské góly strelila Linda Pudišová, po jednom pridali Klára Grossová a Zuzana Mrázová. Najmä gól Pudišovej na konečných 4:13 zo slovenského pohľadu bol veľmi pekný po skvelej individuálnej akcii a pohotovom zakončení.
Začali bojovať
„Bolo to náročné, prvá tretina sa nám vôbec nepodarila. Potom sme začali bojovať, som rada, že aspoň to dotiahli aspoň k štyrom gólom. Budeme mať o čosi viac času na regeneráciu pred zápasom proti Švédsku a pokúsime sa zahrať lepšie,“ uviedla Pudišová pre STVR.
Slovenský tréner Jedlička priznal. že akákoľvek obranná koncepcia padla už po 11 sekundách, keď Veera Kauppiová otvorila skóre zápasu.
Plán sa zrútil
„Mali sme plán, ktorý sa nám zrútil po pár sekundách, keď sme dostali prvý gól. Fínky hrali výborne, naháňali skóre, a tak nepoľavili ani na chvíľku, Chceli streliť čo najviac gólov. V druhej tretine sme sa trochu adaptovali na ich tempo a v tretej to už bolo solídne z našej strany. Ak mám porovnať zápasy proti Poľkám a Fínkam, je to ako čierna a biela farba. Úplne iná úroveň florbalu,“ skonštatoval Jedlička.
Ešte proti Švédkam
Je zrejmé, že pondelkový večerný súboj proti obhajkyniam titulu Švédkam (20.00 h) bude pre Slovenky iba príprava na dôležitý osemfinálový duel proti zatiaľ neznámemu súperovi. Teda ak sa nič nepredvídané nestane a Poľky nezabodujú proti Fínkam aj Švédkam.
„Musíme proti Švédsku dobre brániť, bude to snáď lepšie ako proti Fínkam,“ podotkol Jedlička.