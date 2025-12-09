Keď Švédky zapli na plné obrátky, Slovenky nestíhali. V osemfinále si zahrajú proti Holanďankám

Slovenská ženská reprezentácia vo florbale zakončila svoje vystúpenie v B-skupine na majstrovstvách sveta v Brne vysokou prehrou.
Podľa predpokladov Slovenky nestačili na obhajkyne titulu Švédky a podľahli im vysoko 1:15, hoci po dvoch tretinách to bolo iba 0:4. Potom však prišla 11-gólová švédska smršť, ktorá zmietla akékoľvek šance Sloveniek.
Iba jeden gól
Jediný gól slovenského tímu strelila v 49. min Linda Pudišová, znížila vtedy na priebežných 0:8. Vďaka vysokému víťazstvu sa Švédky stali víťazkami B-skupiny, v troch zápasoch dosiahli 5 bodov a skóre 39:4.
Fínky na druhom mieste rovnako s 5 bodmi mali skóre 34:8. Slovenky postúpili z tretieho miesta do osemfinále, kde ich v utorok od 11.00 h čaká kľúčový súboj na celom šampionáte proti Holanďankám. Ak ich zdolajú, splnia základný – štvrťfinálový cieľ.
Slabá kondícia
„Ukázalo sa, že máme slabú kondíciu, Švédky to rozbalili a my sme nestíhali. Dve tretiny sme odohrali priam fantasticky, dievčatá sa snažili, plnili taktické pokyny a hrali na hrane svojich možností a schopností. V tretej tretine nám úplne odišla kondícia a k tomu len ťažko niečo dodať,“ zhodnotil tréner tímu SR Michal Jedlička na webe Slovenského zväzu florbalu.
Nemali by mať problém
Slovenky majú proti Holanďankám jedinú zápasovú skúsenosť z majstrovstiev sveta spred 10 rokov. Vtedy vo Fínsku slovenské hráčky dominovali 13:1. A nemali by mať problém ani teraz.
„V Holandsku hrajú dobrý pozemný hokej aj futbal, no vo florbale sa na šampionát dostali po desiatich rokoch. To je jediné, čo o nich vieme. V poslednom čase sa snažili a zlepšili, no je to tím až z tretieho sledu, čiže by sme nemali mať problémy,“ vyslovil tréner Jedlička optimistickú prognózu.