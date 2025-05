Fínsky komentátor na margo vzájomného zápasu: Nemáte žiadneho lídra. Mali ste osobnosti, teraz vám chýbajú - VIDEO, FOTO

Slovenských hokejistov čaká na majstrovstvách sveta posledný zápas, o 16.20 h sa postavia proti azda najneobľúbenejšiemu súperovi z Fínska.

Aj keď už rodáci spod Tatier nemôžu postúpiť, pôjde o česť a aspoň v súčte bodov sa môžu priblížiť už nedosiahnuteľnému štvrťfinále. Aby sa na turnaj nespomínalo úplne v zlom.

Na druhej strane, aj Suomi majú o čo hrať. Hoci vyraďovacia časť ich neminie, stále môžu v tabuľke skončiť druhí pred Kanadou, ak tá padne v riadnej hracej dobe s domácim Švédskom.

Bez kráľa

Legendárny fínsky komentátor Antero Mertaranta sa zúčastnil každého svetového šampionátu od roku 1995. Preto ho k rozhovoru pred vzájomným duelom vyzval portál sport.sk.

Priznal, že tento rok máme veľa mladých hráčov. „Vaša nová generácia prichádza a to trvá nejaký čas. Pamätám si, že Slovensko malo vynikajúce tímy počas dávnejších rokov. Pamätám si rok 2012, tam ste mali vynikajúci tím. Mali ste veľké osobnosti a teraz ich nemáte. Zdá sa mi, že nemáte v kabíne žiadneho kráľa. Potrebuje veľké osobnosti.“

Okomentoval aj situáciu s hráčmi z KHL, ktorý za slovenský výber hrajú – sú nimi Patrik Rybár a Mário Grman. „Náš názor vo Fínsku je na to jasný. Nikto, kto hrá v Rusku, nikdy nebude hrať za Fínsko. Neexistuje žiaden fínsky hokejista, ktorý tam hrá.“

Mertaranta však priblížil, že ani Fínsko nemá v tíme žiadnych lídrov. „Máme Teuvoho Teräväinena či Eeliho Tolvanena, ale to je tak všetko. Rovnako ako vy, aj pre nás je ťažké dostať na majstrovstvá sveta hráčov z NHL.“ Nie vždy však ide o mená na súpiske. „Ak sa pozrieme na rok 2019, vtedy nám hovorili, že máme najhorší tím v histórii. A čo sa stalo? Vyhrali sme. Takže majstrovstvá nie sú o vždy len o individualitách, ale o duchu tímu, o hernom štýle a podobne. Teraz sme niečo z toho stratili. Preto je doposiaľ naša hra otrasná.“

Hráčov už nepozná

Komentátor má viacero obľúbených slovenských hráčov. „Vždy som miloval slovenský hokej, ani neviem prečo. Asi to bol ten váš štýl hokeja. Ale spomínam si napríklad na Demitru, Pálfyho a mnoho ďalších. Spomínam najmä na tím z roku 2012. Pamätám si však, že pred troma rokmi ste vyhrali bronz na olympiáde a to bolo veľké prekvapenie. Preto som vždy miloval slovenský hokej, lebo tam vždy niečo bolo. Teraz poznám len zopár hráčov vo vašom tíme. To je to zaujímavé, že kedysi, pred štyrmi, piatimi či šiestimi rokmi som poznal každého hráča vo vašom tíme. To je asi ten rozdiel. Možno tá vaša prestavba bude tiež fungovať. Váš hlavný tréner je Vladimír Országh však? Pamätám si ho z roku 2002. Kto bol jedným z lídrov tímu? Práve on,“ doplnil pre uvedené médium Mertaranta.

Slovensko nad Fínskom nevyhralo na MS už vyše 20 rokov. Zmení sa to? Bude to veľmi náročné, najmä vzhľadom na psychické rozpoloženie hokejistov spod Tatier, že im už o nič nejde.

Avšak získať si srdcia fanúšikov výhrou nad tak dlho nezdolateľným „nepriateľom“ by znamenalo akési zlepšenie naštrbeného vzťahu. Fanúšikovia na sociálnych sieťach hromžili na slabý výkon proti Lotyšsku, ktorý znamenal, že sa ďalej na šampionáte nedostaneme a skončíme už v skupine. Tiež vyzývali na protest proti Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a žiadajú hlavu Miroslava Šatana – chcú nového prezidenta v tomto slovenskom milovanom športe.