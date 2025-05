Na MS 2025 môže dôjsť ku kurióznej situácii. Organizátori majú pripravený plán pre prípad kolízie domácich tímov vo štvrťfinále

V prípade, že by sa na hokejových majstrovstvách sveta 2025 vo štvrťfinále stretli Švédsko a Dánsko, direktoriát turnaja má pripravený alternatívny model nasadenia. Keďže sa šampionát koná v dvoch krajinách, VO Švédsku a DánskU, pravidlá stanovujú, že obaja domáci usporiadatelia majú právo odohrať prvý zápas play-off na domácom ľade.

Zaviedli výnimku

Potenciálny problém by mohol nastať, ak by Švédi vyhrali svoju skupinu v Štokholme a Dáni skončili štvrtí v skupine v Herningu. V klasickom pavúku by sa totiž stretli víťaz A-skupiny s 4. tímom B-skupiny, čo by znamenalo presun jedného z tímov na ľad súpera.

Aby sa predišlo tejto situácii, turnajový direktoriát zaviedol výnimku. V prípade takéhoto scenára by sa štvrťfinálové dvojice vytvorili v rámci skupín – teda 1A–4A a 2A–3A. Odohrali by sa v Štokholme, kým 1B–4B a 2B–3B v Herningu. Týmto spôsobom by sa garantovalo, že oba domáce tímy budú hrať na domácom ľade.

Gólová radosť hráčov Švédska na MS v hokeji 2025. Foto: ilustračné, Christine Olsson/TT News Agency via AP

Slováci sa za istých okolností nemusia sťahovať do Herningu

Tento precedens zohľadňuje organizačné aj logistické aspekty turnaja a zabezpečuje férové podmienky pre krajiny hostiteľov. K finálnemu rozdeleniu štvrťfinále dôjde po skončení skupinovej fázy.

Kanaďana Kent Johnson padá po súboji so slovenským útočníkom Samuelom Takáčom v zápase základnej A-skupiny na MS v hokeji 2025. Štokholm (Avicii Arena), 17. máj 2025. Foto: Anders Wiklund/TT News Agency via AP

Ak by sa slovenskému výberu podarilo postúpiť zo „štokholmskej skupiny“ zo štvrtého miesta, v praxi by to za istých okolností nemuselo znamenať sťahovanie do Herningu. Hrozilo by repete turnajového stretu s jedným z trojice Švédsko, Kanada a Fínsko.