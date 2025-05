Šlégr radil Šatanovi, aby chodil do zámoria za slovenskými hokejistami. Nechcem ich otravovať, reagoval prezident SZĽH - FOTO

Bývalý český hokejista a aktuálne generálny manažér tamojšej reprezentácie Jiří Šlégr sa v rozhovore pre web idnes.cz vyjadril aj ohľadom slovenského národného tímu.

„Stretol som sa s jedným slovenským hráčom a ten sa sťažoval, že za nimi do Ameriky nikto neletí. Tak som to povedal Mirovi Šatanovi,“ začal 53-ročný rodák z Jihlavy.

Ten mu odpovedal, že nechce chlapcov počas sezóny otravovať. „Bral to podľa seba. Keď bol voľný, tak chcel reprezentovať, ale myslím si, že dnes to už tak nie je. Vyrástla iná generácia. Poradil som mu, že by si to mal rozmyslieť.“

Šatan si povzdychol a vraj cítil smútok. „V tej chvíli som si uvedomil, aké dôležité je, že za tými chlapcami chodíme. Nakoniec mi to povedal aj Miro: Áno, možno máš pravdu.“

Šlégr sa vyjadril aj ohľadom hráčov z KHL, ktorých Slováci v tíme majú, zatiaľ čo Česi nie.

„Pozrite sa na Slovákov, koľko kvalitných hráčov tam majú. Pre nich to je zložitá situácia, aby mali z čoho vyberať,“ doplnil pre spomínaný web.